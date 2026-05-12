Acero británico: más preguntas que respuestas sobre el futuro

“Una de las cosas de las que más orgulloso estamos en el gobierno”, dijo Keir Starmer en el gran discurso del lunes sobre la decisión tomada hace un año de convocar al parlamento para tomar el control de British Steel en Scunthorpe.

Fue una extraña afirmación porque la acción del año pasado fue simplemente un ejercicio de emergencia para salvar al paciente, en lugar de poner a British Steel en pie y sacarlo del hospital. Tomar el control significaba que el propietario chino, Jingye, no podía apagar los dos hornos altos, pero significaba que el gobierno estaba en deuda por las pérdidas operativas, que ascenderán a 615 millones de libras y contando para el próximo mes según la Oficina Nacional de Auditoría (NAO).

La plena nacionalización ahora está en marcha, lo que pondrá fin al estado de propiedad en el limbo y brindará algo de consuelo para los 4.000 trabajadores. Pero también es el momento en el que el gobierno tendrá que elegir entre sus apenas descritas “posibles opciones futuras” para British Steel. ¿Cuál es el plan real aquí? ¿Cuánto va a costar? Y, al final, ¿quedará mucho de los 2.5 mil millones de libras prometidos en el manifiesto electoral para la revitalización de la industria siderúrgica del Reino Unido?

La mitad de la respuesta a la primera pregunta podría aparecer más adelante esta semana si los ministros confirman que la nacionalización no es un fin en sí mismo, sino una forma de permitir una venta, o venta parcial, a un propietario mejor que Jingye. La lista de pretendientes creíbles no será larga, pero al menos Sev.en Global Investments, el grupo checo que posee una siderúrgica modernizada en Cardiff, está tratando de crear expectación.

Pero los términos de cualquier venta posterior a la nacionalización serán cruciales. La gran idea, presumiblemente, es que la planta de Scunthorpe se convierta con el tiempo al uso de un horno de arco eléctrico, la alternativa de menor carbono a los altos hornos. Pero, dado que la tecnología tarda aproximadamente tres años en construirse, una pregunta obvia es si los hornos de estilo antiguo se mantendrán funcionando mientras tanto. Se asume que lo harán porque, de lo contrario, habría un gran vacío en la recién creada “estrategia siderúrgica” del Reino Unido y una gran confrontación con los sindicatos.

Sin embargo, el precio puede ser elevado. Cualquier nuevo propietario seguramente querrá una subvención para cubrir parte o todas las pérdidas de transición, y probablemente se espera una segunda subvención para construir el horno de arco eléctrico en sí. La tarifa, por así decirlo, para esto se fijó en Port Talbot bajo el gobierno anterior cuando Tata Steel (que cerró su alto horno) recibió un paquete de apoyo de 500 millones de libras para una inversión total de 1.25 mil millones de libras para financiar la conversión. El precio probablemente no ha disminuido en el intermedio. Sumémoslo todo y estamos hablando de dinero serio, incluso antes de cualquier soborno a Jingye para que se vaya en silencio.

La buena noticia para los productores es que la estrategia siderúrgica separada, cuando finalmente llegó en marzo, arrojó un manto protector sobre el sector del Reino Unido en forma de aranceles para disuadir las importaciones baratas de China y Vietnam. Es posible ver cómo el objetivo inicial del gobierno de llevar la producción del Reino Unido al 40-50% de la demanda nacional de acero, en comparación con el 30% en 2024, podría lograrse. Mayores volúmenes deberían mejorar la economía en sitios como Scunthorpe.

Por otro lado, los aranceles no son una panacea (y, obviamente, no son universalmente aclamados por los compradores de acero del Reino Unido). La otra queja de la industria sobre los costos eléctricos desorbitados no ha desaparecido. Incluso con esquemas de subvención como el “supercharger”, los costos energéticos siguen siendo más altos que en Europa continental. Los planes del gobierno en ese frente son vagos en el mejor de los casos.

Ese es el contexto para la próxima ronda de acciones en British Steel. Ha tomado un poco más de un año pasar del rescate temporal inicial a la introducción de poderes para permitir la nacionalización en interés público. Las decisiones difíciles y los números difíciles apenas comienzan a vislumbrarse ahora.

El mismo informe de la NAO en marzo advirtió que, si las condiciones operativas actuales continúan, la factura para el contribuyente en Scunthorpe podría superar los 1.5 mil millones de libras para 2028. Si el gobierno puede encontrar una manera de reducir esa proyección, mientras protege los empleos y la capacidad de producción de acero, Starmer tendría algo sustancial de qué presumir. El trabajo apenas ha comenzado.”