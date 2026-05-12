Los precios del petróleo aumentan mientras los comentarios de Trump disminuyen las esperanzas de un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán.

Vista satelital del incendio en el depósito de petróleo de Salalah en Omán. Un ataque con dron iraní el 11 de marzo encendió la llama, enviando una columna sobre el estratégico puerto del Golfo de Omán en medio del conflicto más amplio con Irán. Imagen del 13 de marzo de 2026.

Los precios del petróleo subieron el martes cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que el alto el fuego con Irán estaba en soporte vital después de rechazar la contraoferta de Teherán para poner fin a la guerra, señalando que el conflicto en el Medio Oriente podría prolongarse.

Futuros internacionales de crudo Brent para julio ganaron un 2,43% llegando a $106,74 por barril a las 5:03 a.m. ET. Los futuros de West Texas Intermediate para junio subieron un 2,91% a $100,92 por barril.

Trump dijo a los reporteros que el estado del alto el fuego es “increíblemente débil”, calificando la contraoferta de Irán para poner fin al conflicto como “basura”.

Desde que la guerra encabezada por EE. UU. e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero, WTI y Brent han subido más de un 40%. “Los precios del petróleo han sido volátiles y pueden subir más si las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen siendo problemáticas,” dijo Citi en una nota.

Una reescalada en la guerra con Irán es ciertamente posible, advirtió Henry Wilkinson, oficial de inteligencia principal de Dragonfly, un servicio de inteligencia geopolítica y de seguridad, en “Squawk Box Asia” de CNBC el martes, agregando que Trump podría pedirle al presidente chino Xi Jinping que presione a Irán para aceptar los términos de EE. UU. más tarde esta semana durante las conversaciones entre China y EE. UU.

El mercado petrolero tardará hasta 2027 en normalizarse si el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado más allá de mediados de junio, advirtió el CEO de Saudi Aramco, Amin Nasser, el lunes.

“Si el Estrecho de Ormuz se abre hoy, todavía tomará meses para que el mercado se reequilibre, y si su apertura se retrasa unas semanas más, la normalización se extenderá hasta 2027,” dijo Nasser, quien dirige la compañía petrolera más grande del mundo, a los inversores en la llamada de ganancias del primer trimestre de la empresa.

– Contribuyeron a este informe Kevin Breuninger y Spencer Kimball de CNBC.

[Contexto: El artículo informa sobre los precios del petróleo que subieron debido al estado del alto el fuego entre EE. UU. e Irán y la posibilidad de una reescalada en el conflicto.] [Fact Check: De acuerdo, se reportan los acontecimientos y declaraciones clave sin distorsionar la información original.]