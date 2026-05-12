Bomba colocada en un rickshaw explota en un bazar de Pakistán, matando a 9 e hiriendo a más de 2 docenas de personas.

Bomba colocada en un rickshaw explota en un bazar de Pakistán, matando...

PESHAWAR — Una bomba colocada en un rickshaw explotó en un mercado en el noroeste de Pakistán el martes, matando al menos a nueve personas y dejando heridas a más de dos docenas de personas, dijeron las autoridades policiales, en el último signo de violencia en aumento en la región fronteriza con Afganistán.

El ataque tuvo lugar en Lakki Marwat, un distrito en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, dijo el jefe de policía local Azmat Ullah. Indicó que dos agentes de tráfico y una mujer se encontraban entre los fallecidos.

Ullah no proporcionó más detalles, pero dijo que los agentes de tráfico aparentemente eran el objetivo del ataque. La explosión también dañó tiendas cercanas. La mayoría de los muertos y heridos eran transeúntes, afirmó.

Ningún grupo reclamó de inmediato la responsabilidad por la explosión.

Las sospechas en ataques como este a menudo recaen en los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, que han intensificado su campaña contra las fuerzas de seguridad paquistaníes en los últimos años. El grupo es distinto pero aliado con el gobierno talibán de Afganistán.

Sin embargo, los talibanes paquistaníes negaron su participación en el ataque del martes, afirmando en un comunicado que se habían enterado de la explosión, pero que no estaban detrás de ella.

El último ataque se produjo días después de que 15 agentes de policía murieran en un atentado suicida y un asalto armado a un puesto de seguridad en el cercano distrito de Bannu el sábado, lo que llevó a Islamabad a convocar a un alto diplomático afgano para presentar una queja formal.

Pakistán culpó del ataque a los talibanes paquistaníes con base en Afganistán.

El martes, el portavoz del gobierno talibán afgano, Zabihullah Mujahid, en una publicación en X, rechazó la afirmación de Pakistán de que el reciente ataque en el distrito de Bannu fue planeado en Afganistán, calificándolo de infundado.

“Mujahid reiteró que la posición de Kabul es que el territorio afgano no se utilizará contra ningún país, y que no se permitirá que nadie participe en actividades que socaven la seguridad y estabilidad regionales.”

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, condenó el ataque del martes y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas.

En una declaración, dijo que el gobierno y todas las instituciones relevantes estaban comprometidos a eliminar el terrorismo y no permitirían que los militantes obstaculizasen la paz y el desarrollo en el país. Dio instrucciones a las autoridades para completar rápidamente la investigación, identificar a los responsables y asegurar que los perpetradores sean llevados ante la justicia.

Las autoridades paquistaníes han acusado durante mucho tiempo al gobierno talibán afgano de albergar a militantes. Kabul ha negado la acusación, diciendo que no permite que los militantes utilicen el suelo afgano para lanzar ataques contra otros países.

Pakistán ha sido testigo de un aumento de la violencia militante en los últimos años, tensando las relaciones con Afganistán.

Los talibanes paquistaníes y otros grupos militantes se han vuelto más audaces desde que los talibanes afganos regresaron al poder en Kabul en 2021.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han persistido, incluidos los enfrentamientos que han matado a cientos de personas desde finales de febrero. A principios de abril, los dos países celebraron conversaciones de paz mediadas por China. Sin embargo, los enfrentamientos esporádicos en la frontera continúan, aunque con menos intensidad que antes.

___ Los escritores de Associated Press Ishtiaq Mahsud en Dera Ismail Khan, Pakistán, y Rasool Dawar en Peshawar, Pakistán, y Abdul Qahar Afghan en Kabul, Afganistán, contribuyeron a este informe.

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