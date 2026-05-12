El segundo tiempo igualador de récord de Mitchell iguala las semifinales del Este.

CLEVELAND – Donovan Mitchell registró una de las mejores mitades de anotación en la historia de los playoffs de la NBA, igualando un récord de la liga con 39 puntos en la segunda mitad de la victoria de los Cleveland Cavaliers por 112-103 en el Juego 4 el lunes por la noche que empató su serie de segunda ronda con los Detroit Pistons en 2-2.

Mitchell terminó el juego con 43 puntos, y su arremetida en la segunda mitad empató un récord establecido por el exguardia de los Golden State Warriors, Eric “Sleepy” Floyd, en 1987 contra los Los Angeles Lakers. Mitchell tuvo la oportunidad de romper el récord, pero falló un tiro libre con 27.6 segundos restantes.

“Todos me hicieron saber que fallé el tiro libre para romper el récord, aunque,” dijo Mitchell con una risa después del juego. “Diré eso. Estamos 2-2 camino a Detroit. Eso es lo que vinimos a hacer en casa, y eso es lo único que importa.”

Los Cavs ganaron dos juegos consecutivos en casa para enviar las semifinales de la Conferencia Este de regreso a Detroit. El Juego 5 es el miércoles por la noche en el Little Caesars Arena.

Mitchell tuvo un comienzo lento antes de su arremetida en la segunda mitad. Falló sus primeros seis tiros el lunes por la noche y no anotó su primer lanzamiento hasta que quedaban 2:48 minutos en el segundo cuarto. Terminó con solo cuatro puntos en la primera mitad, lo que Mitchell dijo después del partido fue resultado de no atacar la pintura lo suficientemente agresivamente.

“No estoy tratando realmente de forzarlo,” dijo Mitchell. “Entiendo que voy a tener oportunidades, y en algún momento caerán. Incluso si no lo hacían, simplemente ser agresivo, más agresivo. Pero no estoy preocupado. Estábamos abajo por cuatro al medio tiempo.”

“Para mí, fue como, OK, ahora tengo la oportunidad de tratar de ir hacia el aro y luego empezar a anotar.”

Los Cavs se apoderaron del juego desde el final del segundo cuarto hasta los primeros seis minutos del tercer cuarto. Después de estar abajo 56-52 al medio tiempo, los Cavs hicieron una racha de 24-0, liderada por los 15 puntos de Mitchell, con Cleveland anotando 10 de 12 desde el campo y convirtiendo cinco pérdidas de balón de los Pistons en nueve puntos.

“Nuestros titulares no habían sido geniales para comenzar los juegos y los cuartos,” dijo el escolta de los Cavs, James Harden, quien terminó con 24 puntos y 11 asistencias. “Esta noche fue una oportunidad realmente buena para nosotros, y lo hicimos. Comenzar el juego y los cuartos, particularmente en el aspecto defensivo. Eso condujo a oportunidades fáciles, ya sea triples o bandejas, recompensando a nuestros interiores.

“Así que, cuando podemos estar en la misma página y comenzar de manera grandiosa así para comenzar el juego o empezar el cuarto, es un club diferente solo porque nuestra energía cambia. Así es como tiene que ser a partir de ahora.”

Los Cavs superaron a los Pistons 38-21 en el tercer cuarto. Mitchell igualó a los Pistons con 21 puntos en el cuarto. Según la investigación de ESPN, Mitchell y Harden anotaron o asistieron en 89 puntos, y Evan Mobley tuvo una actuación completa con 17 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias, cinco tapones y tres robos.

Mientras tanto, los Cavs contuvieron a Cade Cunningham a 19 puntos con seis asistencias y cinco pérdidas de balón, y Tobias Harris terminó con 16 puntos, rompiendo las rachas de anotar al menos 20 puntos para ambos máximos anotadores de Detroit.

Cleveland estaba jugando a su máximo potencial, el tipo de esfuerzo completo que les ha dado esperanzas de título. Sin embargo, para ganar esta serie contra los Pistons, los Cavs tendrán que ganar en Detroit. Cleveland tiene un récord de 6-0 en casa en estos playoffs y 0-5 en la carretera.

“Definitivamente es sostenible,” dijo Harden mientras señalaba que él y Mitchell combinaron tres pérdidas de balón el lunes. “Simplemente llevar un tiro al aro, ya sea para nosotros o para uno de nuestros compañeros de equipo, antes en el reloj, ha sido beneficioso para nuestro equipo. Y así, hicimos un trabajo realmente bueno en eso.

“Todavía tenemos trabajo por hacer, pero creo que encontramos algo. Nos capitalizamos en el Juego 3. Fuimos aún mejores esta noche, y tenemos que ser aún mejores en el camino hacia el Juego 5.”