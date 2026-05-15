Las personas están alterando su pensamiento para pensar cómo piensan que piensa la IA.

En la columna de hoy, examino una nueva tendencia emergente en la que las personas optan por cambiar la forma en que piensan emulando la forma en que piensa la inteligencia artificial.

En realidad, para aclarar, es un error decir que la IA puede “pensar” – esto es una antropomorfización de lo que la IA está haciendo computacional y matemáticamente. De todos modos, muchas personas creen o parecen pensar que la IA piensa, así que voy a seguir adelante con esa premisa en esta discusión (por favor, ten en cuenta que la premisa no es estrictamente válida).

Una complicación adicional es que hay personas que comprenden los procesos computacionales y matemáticos subyacentes de la IA generativa y los modelos de lenguaje grande (LLMs), mientras que hay otras personas que no tienen ni idea de lo que está pasando bajo el capó. Por lo tanto, entre aquellos que intentan emular la forma en que piensa la IA, hay quienes buscan hacer lo que la IA está construida para hacer actualmente, y hay un segundo segmento que utiliza cualquier extravagante construcción mental que se les ocurra cuando se trata de cómo funciona realmente la IA contemporánea.

En resumen, la idea simplemente establecida es que hay personas que admiran o respetan de cierta forma la forma en que la IA generativa y los LLMs resuelven las cosas, y quieren ser iguales. Desean pensar como la IA. Una motivación es que esto podría mejorar sus procesos de pensamiento existentes. Otra es que simplemente sería genial emular a la IA. Existen muchas razones.

¿Tiene sentido mentalmente tratar de emular la IA de la era moderna, o es una proposición descabellada?

Hablemos de ello.

Esta análisis de los avances en IA es parte de mi cobertura continua en mi columna de Forbes sobre lo último en IA, incluyendo la identificación y explicación de varias complejidades impactantes de la IA.

[outlier-traducción- contexto: discusión sobre cómo la gente puede intentar emular los procesos de pensamiento de la inteligencia artificial.]

[verificación de hechos: situación hipotética donde una persona intenta emular el pensamiento de la IA para solucionar un problema de automóvil.]