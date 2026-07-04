Lionel Messi herido advierte a Argentina después de luchar contra Cabo Verde en la Copa del Mundo: Hubo muchos aspectos negativos

El capitán Lionel Messi criticó la retención de balón y la presión de Argentina después de que los campeones fueran llevados a tiempo extra por Cabo Verde, amenazando con una sorpresa sensacional en la ronda de 32 de la Copa Mundial 2026.

Messi señaló que Cabo Verde ya había logrado sostener a España y Uruguay durante la fase de grupos sin conocer la derrota.

El jugador de 39 años también sufrió hinchazón en la frente después de un golpe durante el partido, pero logró ver a su equipo avanzar.

El entrenador argentino Lionel Scaloni elogió el gol de Sidny Lopes Cabral como “espectacular” y elogió la actitud de su equipo.

A continuación se muestran los próximos partidos de Argentina, los resultados y el horario, así como cómo verlos en el Reino Unido.

[Contexto: Messi y Argentina enfrentan desafíos en la Copa Mundial 2026, con partidos difíciles y momentos complicados a superar.]

[Verificación de hechos: Los comentarios de Messi y Scaloni se refieren a la actuación del equipo argentino en el torneo y su capacidad para competir en circunstancias adversas.]