Abierto de Italia: Jannik Sinner rompe récord de Novak Djokovic en eventos ATP Masters 1000

Jannik Sinner ha roto el récord de todos los tiempos de Novak Djokovic de victorias consecutivas en torneos ATP Masters 1000 al lograr la 32ª victoria seguida de su histórica racha para llegar a las semifinales del Abierto de Italia.

El número uno del mundo italiano superó al sembrado número 12 Andrey Rublev 6-2 6-4 para continuar su intento de unirse a Djokovic como el segundo hombre en ganar los nueve títulos de Masters 1000, el nivel más alto del deporte por debajo de los Grand Slams.

Sinner, de 24 años, parece estar en una forma imparable antes del Abierto de Francia, el único Grand Slam que se interpone entre él y un Grand Slam en su carrera, que comienza el 24 de mayo.

Se ha unido al gran español Rafael Nadal como el único otro hombre en alcanzar las semifinales en cada uno de los cinco primeros eventos Masters 1000 de la temporada, y se enfrentará al ruso Daniil Medvedev por un lugar en la final.

El séptimo cabeza de serie Medvedev perdió los cinco primeros juegos contra el afortunado perdedor español Martín Landaluce al ceder el primer set en solo 26 minutos, pero luchó para ganar 1-6 6-4 7-5 y llegar a su primera semifinal en la gira de tierra batida.

“No juego por récords. Juego solo por mi propia historia”, dijo Sinner a la multitud.

“Al mismo tiempo, significa mucho para mí. Pero mañana es otro oponente, en condiciones diferentes – es un partido nocturno.

“Ahora la prioridad más alta para mí es tratar de recuperarme físicamente lo máximo posible.

“Emocionalmente cuesta mucho jugar aquí en casa. Al mismo tiempo, definitivamente trataré de hacer lo mejor que pueda. Es una situación de ganar-ganar para mí en cualquier caso. Fue un buen día hoy.”