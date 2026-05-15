Los vehículos eléctricos chinos llegan a Canadá y algunos distribuidores no pueden esperar para venderlos

Los vehículos eléctricos chinos llegan a Canadá y algunos distribuidores no pueden...

HALIFAX, Nueva Escocia – Michael MacGillivray ve la llegada de vehículos eléctricos chinos a Canadá como un posible cambio de juego.

“Creo que va a ser una gran revelación”, dijo MacGillivray, quien supervisa 10 concesionarios en Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, Canadá.

Como CEO de Century Auto Group y Sigma Auto Group, MacGillivray está trabajando para convertirse en uno de los distribuidores en el país que venderá vehículos eléctricos chinos importados. En abril, visitó el Salón del Automóvil de Beijing con otros distribuidores de Canadá para establecer relaciones con fabricantes de automóviles chinos y familiarizarse con los autos y SUV que eventualmente podrían exportar a su país.

“Cuando estuve en China, quedé muy impresionado por los vehículos chinos”, dijo. “Tienen materiales de primera calidad. Su diseño es impresionante. El viaje es muy impresionante”.

No a todo el mundo le gusta la idea de que Canadá permita la venta de vehículos eléctricos importados de China.

La Asociación de Fabricantes de Vehículos de Canadá dijo que la decisión de permitir la venta de vehículos eléctricos fabricados en China era profundamente preocupante.

El presidente Donald Trump es aún más crítico, calificando la medida como “un desastre”. El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, publicó en X: “Canadá lamentará el día en que permitió que el Partido Comunista Chino inundara Norteamérica con sus vehículos eléctricos”.

Oficialmente, Canadá permite la importación de solo 49,000 vehículos eléctricos fabricados en China para ventas al por menor anualmente con una tarifa arancelaria del 6.1%, una fracción del 100% de arancel que se aplica a todos los demás vehículos que China exportaría a Canadá.

Ese arancel más bajo para los vehículos eléctricos ha convencido a los fabricantes de automóviles chinos de que es el momento de establecer concesionarios.

“Recibimos casi 400 consultas de diferentes distribuidores de todo Canadá que están muy interesados y entusiasmados por representar cualquiera de estas marcas chinas”, dijo Farid Ahmad, CEO de DSMA, un corredor de concesionarios de automóviles en las afueras de Toronto.

Ahmad está conectando a los distribuidores con fabricantes de automóviles chinos como BYD, Geely y Chery.

“Creo que desde su perspectiva les da un punto de apoyo en el mercado norteamericano”, dijo.

“General Motors, Ford, Toyota y Hyundai venden la mayor cantidad de vehículos en Canadá, según S&P Global. El año pasado, las ventas de la industria superaron los 1.9 millones de vehículos, ligeramente más que todos los vehículos vendidos en California en 2025”.