El viernes, Drake lanzó su nuevo álbum Iceman, y sorpresivamente lanzó dos álbumes más: Habibti y Maid Of Honour. La reacción en internet es masiva e incluye a BTS, quienes recibieron un reconocimiento en la canción de apertura de Iceman “Make Them Cry”.

La reacción vino de V y J-Hope de BTS, publicada en la historia de Instagram de V. Se paran frente a la cámara, escuchando “Make Them Cry”, moviendo la cabeza con gorras puestas. Pero cuando Drake se acerca a la cuarta línea del primer verso, “Me siento como BTS porque me tomó toda la carrera ser descubierto”, se quedan congelados, mirándose incrédulos.

No es la primera vez que los caminos de BTS y Drake se cruzan. En 2018, Drake incluyó el viral video de J-Hope en el desafío “In My Feelings” en el video musical oficial. En una entrevista con Rolling Stone en 2019, J-Hope mencionó a Drake como su colaborador soñado, y RM lo respaldó: “J-Hope mencionó a Drake. Creo que Drake es realmente como un destino final. Nos encontramos con él en los Grammy, así que sí, Drake, por favor llama a nuestro sello si tienes tiempo”.

BTS regresó recientemente con su nuevo álbum Arirang, del cual hablaron extensamente con Rolling Stone, con cada miembro teniendo su propia portada individual. El sábado, comenzarán la primera de tres noches en Stanford, California, como parte de su gigantesca gira mundial.

En cuanto a Drake, los tres nuevos álbumes marcan sus primeros esfuerzos en solitario desde su disputa con Kendrick Lamar y la disolución de Lamar “Not Like Us”. La era de Iceman comenzó el mes pasado, cuando ocultó ingeniosamente la fecha de lanzamiento del álbum en una gigantesca estructura congelada en el centro de Toronto. Mientras disfrutamos de estas nuevas canciones, echa un vistazo a nuestra nueva lista de 10 Estrellas de Lanzamiento de Álbumes Salvajes.