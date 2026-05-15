Fútbol americano de banderas de secundaria para niñas: los estudiantes presionan para que se sancione el creciente deporte en Minnesota

Perspectiva local:

Una estudiante de Chaska convirtió su idea en realidad con la ayuda del personal de Southwest Christian High School.

Dado que el fútbol de banderas femenino continúa ganando impulso en todo el país, las jugadoras de Chaska esperan que el juego finalmente obtenga la aprobación total a través de la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota.

Abbie Harmon, estudiante de último año de Southwest Christian High School, dijo que la oportunidad lo significa todo para ella.

La estudiante de primer año Susie Engebreton ayudó a poner las cosas en marcha al llevar su idea al liderazgo escolar.

En cuestión de semanas, el interés se disparó.

Lo que comenzó como una conversación se está convirtiendo en representación, oportunidad y una oportunidad para que más niñas se vean a sí mismas en el juego.

¿Qué sigue?