La subida de los rendimientos llega mientras Warsh, quien fue confirmado por el Senado el miércoles, lidia con un panorama de inflación cada vez más complicado. El presidente Donald Trump continúa presionando para recortes en las tasas de interés, incluso cuando los datos sobre los precios al consumidor y las importaciones muestran precios al alza.

(Nota de Contexto: El artículo discute el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. debido a la nueva política de tasas de interés bajo el liderazgo de Kevin Warsh).

Informes esta semana mostraron la tasa de inflación del índice de precios al consumidor en un 3.8%, la más alta desde mayo de 2023. De manera similar, los precios al productor, que miden los costos mayoristas y señalan presiones inflacionarias en la cadena de suministro, llegaron a una tasa anual del 6%, la más alta desde finales de 2022.

Además, el costo de las importaciones aumentó un 1.9% para el mes de abril y un 4.2% en un período de 12 meses, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales el jueves, a medida que el conflicto en Medio Oriente hace subir los precios de la energía, lo que lleva a los importadores a aumentar sus costos. El aumento anual en el precio de las importaciones fue el más alto desde octubre de 2022, mientras que un aumento del 8.8% en los costos de exportación marcó el máximo desde septiembre de ese año.

(Verificación de Datos: La información presentada sobre la inflación y los precios de importación son datos representativos de la economía actual).

Además, los problemas en el mercado de bonos de EE. UU. reflejaron los desafíos fiscales en curso en los EE. UU.

(Nota de Contexto: El artículo destaca que los rendimientos de los bonos también han aumentado en otros lugares, como en los bonos alemanes y japoneses).

Los lanzamientos de datos esperados más tarde el viernes incluyen datos mensuales de producción industrial de la Fed, así como el último índice de actividad manufacturera del estado de Nueva York para abril.