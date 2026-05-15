Los Cleveland Guardians celebran el décimo aniversario del equipo de la Serie Mundial.

El inicio de la temporada de béisbol de 2016 en Cleveland se vio afectado por la nieve contra los Boston Red Sox. Terminó después de un retraso por lluvia de 17 minutos con los Chicago Cubs ganando el Juego 7 de la Serie Mundial. En medio, Corey Kluber, Tyler Naquin, Andrew Miller, Rajai Davis, Jason Kipnis y compañía hicieron titulares que aún se comentan hasta el día de hoy. Los Guardians honraron el décimo aniversario del equipo antes del juego de la serie del 15 de mayo con los Cincinnati Reds.

“Los recuerdos que tengo de esa carrera ya han durado toda una vida”, dijo el segunda base Jason Kipnis. “Estábamos a una entrada de distancia, ni siquiera una entrada. Hasta ese punto, tenemos todas nuestras historias. Fue uno de los equipos más agradables. Eran chicos que habían sido mejores amigos durante siete años en las ligas menores hasta las ligas mayores. Era un equipo tan divertido. Incluso como segunda base, pensé ‘somos fáciles de apoyar’. Estaba apoyando a todos en este equipo. Conozco el trabajo que hicieron, lo que lograron y quiénes eran como personas. La ciudad también pudo verlo, y creo que por eso se involucraron”.

Los recuerdos de 2016 son infinitos en Cleveland. Desde el jonrón dentro del parque de Naquin que venció a los Toronto Blue Jays en agosto hasta la racha de 14 victorias para terminar el mes de junio, hasta el intercambio de última hora por el relevista Miller, la temporada tuvo tantos momentos. Por eso, 18 jugadores de ese equipo de 2016 regresaron para ser homenajeados el viernes y Kluber lanzó el primer lanzamiento a Yan Gomes.

“Venía de lo cerca que éramos como grupo”, dijo Kluber. “Eso crea una química natural. Los chicos que eran nuevos, ya sea un chico que contratamos en la temporada baja o un chico por el que intercambiamos en la fecha límite, encajaron perfectamente.

“Lo hizo más fácil salir cuando era hora del juego. Todos teníamos el mismo objetivo. No había egos individuales que estuvieran restando importancia al objetivo general del equipo, lo cual, con toda honestidad, es bastante raro”.

Los jugadores de Cleveland recuerdan todo de la temporada de 2016. Kipnis aún no ha visto el Juego 7 de esa Serie Mundial hasta el día de hoy. Bueno, eso no es del todo cierto. Ha vuelto a ver, en bucle, el jonrón de dos carreras de Rajai Davis a la izquierda que empató en la parte baja del octavo.

“He vuelto y visto ese momento más que cualquier otra cosa”, dijo. “No es solo el momento en sí, sino que son algunos de mis videos favoritos. Si ves mi Youtube y ves lo que he visto recientemente, tengo las tomas de cámara de los bares de Cleveland y la cámara desde el jardín derecho mirando hacia abajo.

“El ruido, mirar a mi alrededor, todavía me pongo la piel de gallina. Por primera vez sentí como, ‘Oh, esto es lo que es el pandemónium. Esta es la palabra’. Es difícil describir el ruido y simplemente todos volviéndose locos y el cambio de momentum y lo que significaba para nosotros en ese momento. Dios, podrías atravesar una pared en ese momento”.

Por cierto, los cabellos de los brazos de Kipnis estaban realmente erizados cuando dijo eso. El ex manager de Cleveland, Terry Francona, reflexiona sobre 2016. Francona ha pasado a dirigir Cincinnati desde entonces y estaba en el bando opuesto con los Reds el viernes para el inicio de su serie de tres juegos con los Guardians.

También recuerda todo 2016. “Era un grupo especial”, dijo. “La gente te pregunta todo el tiempo como, ‘Hey, ¿cuándo supiste que eran especiales?’. No creo que tengas que ganar el juego final para saberlo. Son un grupo especial y siempre lo serán.

“Jugaron el juego correctamente. Jugaron duro. Fueron desinteresados. Pusieron al equipo. Todas las cosas de las que hablas el primer día de entrenamiento de primavera, las llevaron a cabo y lo hicieron muy divertido.”

Brad Bournival puede ser contactado por correo electrónico en bbournival@usatodayco.com y está en X en @bbournival. Publicado en 15 de mayo de 2026 a las 22:36:27.407547646 UTC, actualizado en 15 de mayo de 2026 a las 22:39:27.449417549 UTC.