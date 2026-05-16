La FDA cambia a los líderes principales de medicamentos y biológicos en la última reorganización.

El logo de la Administración de Alimentos y Medicamentos se ve antes de una conferencia de prensa en la sede de Salud y Servicios Humanos en Washington, el 22 de abril de 2025. Nathan Posner | Anadolu | Getty Images.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. está reorganizando a sus principales reguladores de medicamentos y biológicos, según un memo visto por CNBC, días después de la partida del ex comisionado Marty Makary.

La directora interina del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, Tracy Beth HÃ¸eg, y la directora interina del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos, Katherine Szarama, dejarán sus cargos, según el memo. Las dos divisiones son responsables de regular medicamentos con receta, incluidas pastillas y vacunas.

Szarama permanecerá en la agencia, según el memo. HÃ¸eg en una publicación en X dijo que fue despedida. Michael Davis reemplazará a HÃ¸eg en CDER y Karim Mikhail reemplazará a Szarama en CBER. Lowell Zeta asumirá como jefe de personal interino. Hasta el viernes por la noche, un organigrama en el sitio web de la FDA había sido actualizado para reflejar esos cambios.

La reorganización culmina una semana tumultuosa en la FDA, que es responsable de regular productos que representan aproximadamente el 20% del gasto del consumidor en EE. UU. Makary renunció después de días de informes de que el presidente Donald Trump quería destituir al comisionado. Y es la última reorganización en una agencia que ha luchado con la rotación bajo la segunda administración de Trump.

Davis se convierte en una de varias personas que lideran CDER desde enero pasado. CBER también ha visto múltiples caras en el cargo durante el último año, incluido Vinay Prasad, quien dejó la división para luego regresar solo para irse nuevamente después de una serie de controversias.

La administración Trump espera nombrar un nuevo candidato para comisionado permanente en cuestión de semanas, dijo un alto funcionario de la administración a CNBC esta semana. Esa persona necesitaría ser confirmada por el Senado. Mientras tanto, la administración Trump está tratando de cubrir vacantes de salud, incluido el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el cirujano general.

Corrección: Michael Davis reemplazará a HÃ¸eg en CDER y Karim Mikhail reemplazará a Szarama en CBER. Una versión anterior identificó incorrectamente sus funciones.