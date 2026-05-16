La administración de Trump creará una Comisión de Verdad y Justicia de $1.776 mil millones para compensar a los aliados: Fuentes

El Departamento de Justicia está finalizando un acuerdo para lanzar una llamada “Comisión de Verdad y Justicia” y establecer un fondo de compensación de $1.776.000.000 para pagar reclamaciones hechas por presuntas víctimas de “weaponization” del gobierno a cambio de que el presidente Donald Trump retire su demanda en curso contra el Servicio de Impuestos Internos, informaron fuentes a ABC News.

Fuentes dijeron a ABC News que el acuerdo propuesto — que probablemente enfrentará obstáculos legales y ya ha sido criticado por los demócratas como un “fondo de dinero” para los aliados de Trump — surgió después de meses de deliberaciones entre la Casa Blanca y funcionarios del DOJ que inicialmente intentaron elaborar una justificación legal para el arreglo que compensaría a Trump directamente.

Internamente, los abogados del DOJ creían que podían ignorar el conflicto de intereses directamente, argumentando en privado que Trump tiene el derecho a demandar como ciudadano privado y el poder de comandar la rama ejecutiva como presidente, según fuentes familiarizadas con sus discusiones.

Abogando por un principio legal centenario conocido como la “regla de la necesidad”, los abogados del DOJ han argumentado que no existía otra alternativa que permitir que la demanda continuara con Trump actuando como demandante mientras está directamente a cargo de los demandados — el IRS y el Tesoro — según fuentes.

Las fuentes dijeron que ese plan fue finalmente anulado a favor del fondo de compensación de $1.776 mil millones — con la cifra siendo un homenaje a la fundación de la nación — ya que la jueza que supervisa la demanda del IRS de Trump comenzó a plantear problemas con Trump demandando al gobierno que lidera. En una orden el mes pasado, la jueza del Distrito de EE. UU., Katheen Williams, ordenó a los abogados de Trump en el caso y al Departamento de Justicia que presenten documentos judiciales la próxima semana para justificar si ambas partes del caso eran lo suficientemente adversas para que el asunto procediera.

Los términos del acuerdo de compensación propuesto podrían cambiar antes de que se finalice el acuerdo, dijeron las fuentes.

El juez Williams también designó a un grupo de destacados abogados — incluido un ex procurador general y un juez federal — para dar su opinión sobre el caso.

En una presentación judicial esta semana, los abogados identificaron problemas serios con la demanda, argumentando que Trump tiene un control “extraordinario” sobre los demandados en el caso y que las “circunstancias plantean la posibilidad de que los Demandados y sus abogados puedan estar operando bajo la dirección del Presidente”.

“Además, desde que asumió el cargo, el Presidente Trump ha ampliado significativamente la supervisión y el control del Presidente sobre el Procurador General y el DOJ, incluyendo de maneras que difuminan la línea entre la fidelidad a las prioridades políticas del Presidente y la fidelidad al Presidente mismo”, dijo la presentación.

Trump demandó al IRS después de que un contratista del gobierno se declarara culpable en 2023 de robar la información tributaria de Trump y otros estadounidenses adinerados y filtrarla a medios en 2019 y 2020.

Con el juez Williams escrutando el caso, las fuentes dijeron que los funcionarios del DOJ formularon la propuesta de crear un fondo de compensación con la condición de que Trump retire la demanda, así como dos reclamaciones civiles por $230 millones relacionadas con la investigación de colusión con Rusia que enfrentó durante su primer mandato en el cargo y la búsqueda de su finca Mar-a-Lago en 2022.

Trump mismo no sería elegible para el pago del fondo por esas tres reclamaciones retiradas, aunque entidades asociadas con el presidente no están prohibidas de presentar reclamaciones, dijeron las fuentes.

Las fuentes dijeron que la “Comisión de la Verdad y Justicia del Presidente Donald J. Trump” incluiría cinco comisionados — cuatro de los cuales son designados por el fiscal general — que Trump tendría el derecho de remover sin causa. La comisión tampoco estaría obligada a divulgar el proceso para otorgar los casi $2 mil millones.

No está claro cómo respondería el juez Williams al acuerdo propuesto — que aún no ha sido revelado al tribunal — aunque los abogados del DOJ creen que el acuerdo no requeriría ninguna aprobación del tribunal.

Los legisladores demócratas ya han expresado preocupaciones sobre el acuerdo reportado y han instado al Congreso a aprobar legislación para restringir el uso de fondos públicos para el fondo de compensación propuesto.

“Es una corrupción descarada. Lo que estamos viendo aquí es corrupción descarada”, dijo la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, el viernes. “Estamos viendo mil millones de dólares para un salón de baile; $1.7 mil millones para un fondo de dinero para los amigos del presidente.”

Desde el otro lado del pasillo, el representante republicano de Pensilvania, Brian Fitzpatrick, sugirió que el asunto podría terminar ante la Corte Suprema.

“No sé ni siquiera cómo es posible que suceda”, dijo Fitzpatrick a ABC News sobre el fondo de compensación. “Parece que es una cuestión que nuestros colegas al otro lado de la calle tendrán que resolver bastante rápido.”