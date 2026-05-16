Campeonato de la PGA: McIlroy lucha de nuevo y Scheffler se levanta el fin de semana.

El viento se levantó en Aronimink el viernes y el promedio de puntuación subió con él, pero nada de eso detuvo a Aldrich Potgieter.

El sudafricano de 21 años está escribiendo una de las historias más cautivadoras de la temporada de majors temprana, avanzando hacia la cima de la clasificación en cinco bajo par mientras la ola de la tarde avanza en su segunda ronda.

Aún no ha cometido un bogey en 14 hoyos de su segunda ronda, sobreviviendo a un casi desastre en el hoyo 13 cuando un tiro de salida errante amenazaba con salir fuera de límites antes de que metiera un salvamento de par bajo la presión de la ocasión. La presión, como demostró, no es una preocupación.

Entre los que han completado sus segundas rondas, Hideki Matsuyama y Chris Gotterup comparten el liderato en el club house en tres bajo par.

La ronda del viernes de Matsuyama, un producto de cuatro birdies y un solo bogey, su juego de hierros tan limpio como ha estado toda la temporada. El campeón del Masters de 2021 tiene dos top cinco en la historia del Campeonato de la PGA pero no ha logrado un top diez en un major desde el Abierto de los Estados Unidos de 2024.

Gotterup disparó un 65 en la ola de la mañana, la mejor ronda del día, llevándolo a tres bajo par junto a Matsuyama. Las condiciones que enfrentó fueron considerablemente más difíciles, con vientos sostenidos de alrededor de 15 millas por hora y ráfagas de hasta 25, lo que hace su actuación aún más impresionante.

La segunda ronda de Scottie Scheffler fue un recordatorio de que incluso el número uno del mundo no es inmune a Aronimink cuando su driver lo traiciona.

Su recorrido empezó con cero de seis fairways y tres bogeys, cayendo en la clasificación. A pesar de esto, logró recuperarse y terminar con 71 para situarse en dos bajo par en general.

La historia más seguida del día ha sido los intentos de Rory McIlroy por recuperarse del desastroso 74 del jueves, que lo dejó muy por fuera de la línea de corte proyectada.

McIlroy describió esa ronda con una sola palabra cuando se le pidió su evaluación.

Ha birdieado los hoyos dos y cuatro de su segunda ronda para llegar a dos sobre par en el torneo, estando justo dentro de la línea de corte proyectada alrededor de cuatro sobre par.

Su segunda mitad del recorrido está por jugarse y ha mantenido su tarjeta sin bogeys hasta el momento.

La ola de la tarde continúa, con la clasificación sujeta a más cambios a medida que las condiciones mejoran en comparación con la brutal mañana.

Maverick McNealy, quien actualmente tiene el liderato, junto a Alex Smalley y Cameron Young, que firmaron un 67 para estar en dos bajo par, son algunos de los que mantienen la presión sobre Potgieter mientras la segunda ronda llega a su conclusión.