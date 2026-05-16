Cómo los artesanos de SNL U.K. convirtieron al elenco en Melania Trump, la Princesa Diana y Crab Man: No quiero insultar a nadie, quiero que la gente vaya, ¡Dios mío, eso es gracioso!

Mientras que el elenco y los escritores de “Saturday Night Live U.K.” están en primer plano en la adaptación británica, la verdadera clave del éxito del programa son, por supuesto, los artesanos. Desde coser a mano cada hebra de cabello en una peluca de David Attenborough hasta adaptar el traje perfecto de Melania Trump, los equipos de vestuario, maquillaje y peinado son los héroes desconocidos de “SNL U.K.”.

Kevin Fortune lidera el equipo de peinado y maquillaje (también proporcionan prótesis cuando es necesario), que varía entre 14 y 18 personas dependiendo del día de la semana, mientras que Annie Hardinge dirige el departamento de vestuario, que está compuesto por alrededor de 6 asistentes de vestuario.

Su semana comienza el martes, cuando se reúnen con el invitado famoso (que hasta ahora ha incluido a Tina Fey, Jamie Dornan y Hannah Waddingham, entre otros) y graban un promo para el episodio del sábado siguiente (para el final de la temporada de esta semana, la estrella de “Doctor Who” Ncuti Gatwa será el presentador).

El miércoles por la mañana reciben alrededor de 35 guiones (de los cuales 10 eventualmente recibirán luz verde) seguidos por una lectura del elenco para ver qué está funcionando. Luego, los jefes de departamento tienen una reunión de “citas rápidas” con los escritores y productores para discutir sobre maquillaje, vestuario y escenografía. El jueves, Hardinge sale de compras y alquila trajes mientras Fortune dirige a su equipo en las pelucas y para el viernes ya están filmando los dos sketches pregrabados, que se emiten entre los sketches en vivo del sábado.

“Es uno de los programas con más trabajo que he hecho nunca, porque en cualquier momento alguien podría bajar y decir, ‘Kevin, he cambiado de opinión, queremos esto'”, dice Fortune. “Y yo diré, ‘¡De acuerdo!’, porque no quiero ser de esas personas que dice, ‘Mira, es jueves por la tarde, ¿estás loco?'”.

El sketch de Melania Trump del episodio 4 es un ejemplo. La verdadera Melania dio una conferencia de prensa improvisada sobre sus vínculos con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein el jueves 9 de abril y al día siguiente el elenco y los escritores crearon un sketch de apertura frío sobre Melania y se lo entregaron a Hardinge. Eso dejó solo el sábado, día del programa, para encontrar un atuendo adecuado para transformar a Emma Sidi en la Primera Dama.

“Ese traje no existía”, revela Hardinge. “Logré encontrar una empresa de alquiler que abre los sábados, creo que solo hay una, y realmente encontré algo que tenía la sensación correcta. Lo modificamos drásticamente para que encajara en Emma y tuviera ese aspecto ceñido que tiene Melania”.

Mientras que los artesanos en la versión estadounidense, que celebró su 50 aniversario el año pasado, son expertos en la rápida producción, es la primera vez que el Reino Unido ve un programa de esta escala (como informó Variety por primera vez, el presupuesto por episodio es de alrededor de $2.6 millones). “Es como hacer un nuevo espectáculo en vivo del West End cada semana”, dice Fortune, “además, por supuesto, están los VTs pregrabados y los promos que deben ser filmados antes de la emisión”.

“He estado haciendo este trabajo, crean o no, durante 46 años. Nunca he experimentado un programa como este, es tan único”, dice Hardinge.

Ocasionalmente, el equipo tiene más tiempo para prepararse. El sketch del “Hombre Cangrejo” del episodio 2, que mostraba a George Fouracres vestido como un cangrejo gigante en una parodia del concurso televisivo “The Traitors”, ha sido uno de los trajes más costosos y que requirió más tiempo hasta ahora, dice Hardinge, ya que necesitó “semanas y semanas de idas y venidas, y terminó siendo bastante caro”. Complicando las cosas estaba el hecho de que “SNL” tiene una política de que incluso los disfraces más elaborados deben mostrar el rostro de los actores.

Hecho de látex y resina, el Hombre Cangrejo requirió semanas de trabajo, ya que cada capa necesitaba secarse antes de aplicar la siguiente. Finalmente, un artista visual llegó para rociarlo de rojo y darle los toques finales para que “tuviera la textura y sensación de un cangrejo”, incluso con las conchas y las barnacles.

El disfraz tuvo alrededor de cuatro minutos en pantalla, mientras que el presentador Riz Ahmed y el elenco humorísticamente intentaron descubrir quién era el “gran hombre cangrejo”. Desde entonces, el Hombre Cangrejo ha sido relegado a una caja de cartón en la oficina de Hardinge. “No sé si volverá a aparecer”, dice ella. “Podría surgir en otro sketch”.

A diferencia de los crustáceos, parodiar a personas reales puede ser más complicado, como aprendió el “SNL” original el año pasado cuando Sarah Sherman parodió a Aimee Lou Wood con un juego de dientes falsos agrandados y un chiste sobre flúor; Wood calificó la interpretación de “mala e inapropiada”.

¿Hasta qué punto se sumerge Fortune en la comedia con el maquillaje? “Eso es algo en lo que trato de pensar cada vez que creo un personaje”, dice. “Como, ‘¿Qué es gracioso de esto?’. De lo contrario, solo estamos creando una extraña caricatura, y no quiero insultar a nadie. Quiero que la gente diga, ‘Oh, Dios mío, eso es gracioso. Oh, eso es tan ella'”.

Una de las mayores limitaciones es simplemente el tiempo que lleva ponerse y quitarse un disfraz. “A veces tienes un minuto con 32 segundos”, revela Fortune. “Puedes haber peinado la peluca a la perfección, pero para cuando el miembro del elenco la ha colocado en su cabeza y corre al set, no se ve tan impecable, como en el caso del disfraz de la Princesa Diana de Jack Shep en el episodio inaugural del programa, que le dio al tradicional corte de pixie texturizado de la princesa un aspecto más desaliñado de lo que podría haber llevado en la vida real (aunque eso contribuyó a la locura)”.

En el mismo sketch, Annabel Marlow estaba vestida como la Reina Isabel I en un vestido de época alquilado, que Hardinge reestructuró casi por completo en la parte trasera para facilitar su colocación y eliminación. “Tenemos que quitar todos los ganchos y ojos [de la parte trasera]”, dice ella. “Tenemos que poner velcro en todos los cierres”.

Las pelucas son igualmente laboriosas. “Para hacer una peluca realmente buena, necesitas alrededor de ocho semanas y generalmente cuesta alrededor de £8,000 ($10,650)”, dice Fortune. “No tenemos ese tiempo. Tenemos tres o cuatro días. Pero sea lo que sea que hagamos, debemos hacer que parezca lo más realista posible en tan poco tiempo. No es tanto el presupuesto, es el tiempo que tenemos”.

Sorprendentemente, la pieza de cabello más cara hasta ahora ha sido la de Attenborough, que Fortune revela que era una combinación de una peluca barata de £20 ($26) en la parte trasera combinada con decenas de horas de trabajo para anudar cada hebra de cabello en un encaje para crear la cabellera familiar del centenario. “Hay mucho trabajo que se invierte en algo para que parezca, ‘¡Oh, vaya, ese es su cabello’, dice Fortune. Afortunadamente, la peluca tuvo una segunda aparición con Fouracres usándola de nuevo en el episodio 7, cuando su parodia Attenborough llegó para luchar contra un rinoceronte descontento durante Weekend Update.

Con la temporada 2 en el horizonte, sin duda el elenco y los artesanos tienen muchas más sorpresas en reserva, incluyendo, esperamos, el regreso del Hombre Cangrejo.