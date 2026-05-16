Carta de WWE SNME: Ripley, Flair, Bliss, Cargill, B

El sábado se añadió un nuevo combate de equipos de mujeres a la cartelera del Saturday Night’s Main Event del 23 de mayo. Después de otro enfrentamiento entre Jade Cargill, Michin y B-Fab con Charlotte Flair y Alexa Bliss, estos dos últimos se unirán a Rhea Ripley para enfrentarse al grupo rival.

Este nuevo combate fue confirmado en SmackDown, lo que deja tres luchas cerradas y es probable que se añada otra en Monday Night Raw.

Datos clave de un vistazo – Evento: Saturday Night’s Main Event XLIV – Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026 – Lugar: Allen County War Memorial Coliseum, Fort Wayne, Indiana – Hora de inicio: 8 p. m. ET / 7 p. m. CT / 5 p. m. PT – Transmisión en EE. UU.: Peacock (exclusivo) – Transmisión internacional: YouTube (canal oficial de la WWE) – Nuevo combate añadido: Charlotte Flair, Alexa Bliss & Rhea Ripley vs. Jade Cargill, B-Fab & Michin

Tres combates confirmados hasta ahora para SNME XLIV en Fort Wayne. Logan Paul y Austin Theory defenderán el campeonato mundial de parejas contra The Street Profits, y Penta defenderá el campeonato intercontinental contra Ethan Page en lo que será su séptima defensa del título.

El nuevo combate de equipos de seis mujeres es el tercero confirmado y le da a SmackDown su primera participación en la cartelera. Ambas luchas por el título se añadieron en Monday Night Raw el 11 de mayo, por lo que el equilibrio de marcas ahora se sitúa en dos luchas de Raw y una de SmackDown con 10 días de programación restantes.

El combate de equipos se armó en SmackDown del 8 de mayo, cuando Cargill regresó y costó a Ripley, Bliss y Flair su combate de equipos contra Fatal Influence. Después de la campana, Cargill, B-Fab y Michin subieron al ring y dejaron inconscientes a las tres mujeres, destacando para cerrar el segmento.

WWE luego confirmó la revancha en SmackDown de esta semana, presentándola como el desenlace directo de ese ataque. Fatal Influence y el trío de Cargill han sido dos líneas argumentales paralelas de SmackDown que alimentan el mismo grupo de talentos desde que la convocatoria al roster principal de Jacy Jayne desencadenó la rivalidad de Ripley, y este combate de equipos de seis mujeres une ambos hilos en la misma cartelera.