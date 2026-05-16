Trump dice que el segundo al mando de ISIS fue asesinado en África

El presidente Donald Trump dijo el viernes por la noche que un alto comandante del grupo Estado Islámico fue asesinado en África en una operación conjunta con las fuerzas armadas de Nigeria.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando del grupo militante, fue asesinado, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

“Esta noche, bajo mis instrucciones, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión muy compleja y meticulosamente planificada”, dijo Trump.

El grupo Estado Islámico, también conocido como ISIS, ha causado estragos en Irak, Siria y otras partes del mundo donde sus partidarios han llevado a cabo ataques terroristas.

Su esquivo líder, Abu Bakr al Baghdadi, fue asesinado en 2019.

Abu Hafs al Qurayshi fue nombrado líder del grupo en agosto de 2023, dijo en un informe el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

En 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a al-Minuki como “terrorista global especialmente designado”, lo que impone sanciones a cualquier propiedad en Estados Unidos y restringe las transacciones.

Si bien el Estado Islámico sufrió reveses militares y la pérdida de un bastión en Siria, la evaluación anual de amenazas de Estados Unidos del año pasado dijo que “sigue siendo la organización terrorista islámica más grande del mundo”.

En 2024, un portavoz del grupo “saludó públicamente la expansión del grupo en África”, según el informe.