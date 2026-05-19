El jurado da la victoria a Sam Altman y OpenAI en la batalla con Elon Musk.

El jurado da la victoria a Sam Altman y OpenAI en la...

Un jurado falló a favor de Sam Altman en la culminación de una larga y amarga batalla legal que enfrentó a la persona más rica del mundo contra un líder del auge de la inteligencia artificial.

El jurado federal en Oakland, California, encontró que Altman, OpenAI y su presidente, Greg Brockman, no eran responsables de las afirmaciones de Elon Musk de que se enriquecieron injustamente y rompieron un contrato fundacional hecho con Musk al fundar la startup.

El veredicto, entregado después de menos de dos horas de deliberación, es un fuerte reproche a Musk y a los abogados que afirmaron que Altman “robó una organización benéfica” a través de su liderazgo en OpenAI. También brinda a la empresa de inteligencia artificial un claro camino por delante para perseguir su salida a bolsa más adelante este año, con una valoración de alrededor de $1 billón.

Contexto: El veredicto en el caso de Elon Musk contra Sam Altman y OpenAI fue a favor de estos últimos.

Fact Check: La jueza Yvonne Gonzalez Rogers estuvo de acuerdo con el veredicto del jurado y desestimó las afirmaciones de Musk.

Fact Check: Musk anunció que apelaría el veredicto, alegando que no se tomó una decisión basada en los méritos del caso.

La demostración en la corte

Después de que se leyó el veredicto, los abogados comenzaron a empacar sus cajas y la sala se vació. Gonzalez Rogers regaló a cada jurado una pequeña constitución de bolsillo que firmó, fechó y escribió “Gracias por su servicio”.

Durante una conferencia de prensa frente a la corte, el abogado principal de OpenAI, William Savitt, dijo que el jurado tuvo en cuenta cientos de pruebas y escuchó semanas de testimonios para finalmente concluir que el caso de Musk era un “intento hipócrita de sabotear a un competidor”.

Fact Check: Elon Musk, Sam Altman y Greg Brockman no estuvieron presentes en la corte para el veredicto.

Fact Check: Microsoft, acusado por Musk de ayudar a Altman en el caso, también fue absuelto según el veredicto del jurado.

Una batalla entre dos titanes

El veredicto pone fin a uno de los juicios de tecnología más seguidos de cerca, que ofreció una mirada detrás de escenas a la historia conflictiva de OpenAI y la lucha entre dos de los nombres más grandes de la industria. A pesar de ser una victoria para Altman, el caso sacó a la luz muchos detalles y episodios desfavorables que involucraron a ambos magnates.