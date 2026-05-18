Musk critica el veredicto del juicio de Altman como una tecnicidad, promete apelar

Un jurado federal en Oakland, California, anunció el lunes que Elon Musk esperó demasiado tiempo para demandar a OpenAI y su CEO Sam Altman por supuestas violaciones de un acuerdo para dirigir su empresa de inteligencia artificial estrictamente como una organización no lucrativa y benéfica.

El veredicto del jurado asesor, que llegó después de menos de dos horas de deliberación, fue inmediatamente adoptado por la jueza del Tribunal de Distrito Yvonne Gonzalez Rogers.

El tribunal no abordó si las afirmaciones de Musk de “incumplimiento de confianza benéfica” eran válidas, sino que encontró que estaban fuera de un plazo de prescripción de tres años.

Musk y sus abogados dijeron que apelarán el veredicto ante el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. del 9.º Circuito. El final del juicio marcó una derrota para Musk en una batalla temprana entre dos multimillonarios de la tecnología, que en un momento fueron amigos cercanos.

Fuera del juzgado, otro de los abogados de Musk, Marc Toberoff, dijo a CNBC que el caso, “en su núcleo, se trata de preservar las organizaciones benéficas de este tipo de explotación. Si se salen con la suya, no deberían”.

Musk demandó a Altman y a OpenAI en 2024, acusándolos de violar un supuesto compromiso de mantener el laboratorio de inteligencia artificial como una organización sin fines de lucro. Musk ayudó a fundar OpenAI en 2015, pero abandonó la junta tres años después.

Microsoft, que invirtió en OpenAI tan temprano como en 2019, también fue nombrada como demandada en la demanda, con Musk afirmando que la gigante del software ayudó e instigó a la startup de IA en su supuesto incumplimiento de la confianza benéfica. El tribunal dijo que la demanda contra Microsoft también fue desestimada.

“Es una decisión sustantiva, no técnica,” dijo el abogado principal de OpenAI, William Savitt, a los reporteros. “Dice: Trajiste tus reclamos demasiado tarde, y lo hiciste porque los tenías guardados para usarlos como un arma de un competidor que no puede competir en el mercado. Y estamos encantados de haberlo conseguido”.