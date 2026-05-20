La firma Fintech Mercury alcanza una valoración de $5.2 mil millones después de ronda de financiamiento, aumentando un 49% en 14 meses

Immad Akhund, CEO y cofundador de la startup Mercury.

Mercury, una empresa de tecnología financiera que proporciona servicios bancarios a startups, ha recaudado $200 millones en financiamiento con una valoración de $5.2 mil millones, informó en exclusiva CNBC.

Esa valoración es un 49% más alta que la ronda de financiación anterior de la empresa con sede en San Francisco hace solo 14 meses, desafiando la tendencia a la baja que enfrenta gran parte del sector de tecnología financiera.

La ronda Serie D fue liderada por la firma de capital riesgo TCV, inversor de otras firmas de tecnología financiera conocidas como Revolut y Nubank, e incluyó a inversores existentes como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Coatue, según el CEO de Mercury, Immad Akhund.

Mercury ha surgido en los últimos años como una de las pocas empresas de tecnología financiera, como las startups de pagos más grandes Ramp y Stripe, que han seguido prosperando después del colapso de las valoraciones infladas de la era de la pandemia.

Mercury, con más de 300,000 clientes, incluyendo un tercio de las startups en etapa inicial, ha sido rentable durante los últimos cuatro años y alcanzó $650 millones en ingresos anualizados en el tercer trimestre, dijo Akhund.

Aunque la inteligencia artificial generativa ha perjudicado a muchas startups creadas antes de la llegada de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022, también ha impulsado la formación de nuevas empresas, una tendencia de la que Mercury, que abre cuentas para empresas en su etapa más temprana, se ha beneficiado directamente, según Akhund.

“Estamos viendo mucho crecimiento, especialmente recientemente, y gran parte de eso se debe a que la IA es un gran facilitador para el emprendimiento,” dijo. “Estamos viendo a muchas personas crear startups de IA, pero también empresas no relacionadas con la IA donde están utilizando la IA para construir una aplicación de manera muy fácil o crear productos y sitios web muy rápidamente.”

La recaudación de fondos llega semanas después de que Mercury revelara que había recibido la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda para convertirse en un banco regulado a nivel federal, como parte de una ola de empresas de tecnología financiera y criptomonedas que buscan ingresar al sistema bancario tradicional dominado por prestamistas establecidos.

Contexto: Mercury ha obtenido una alta valoración y financiamiento significativo, posicionándose como una empresa exitosa en el sector de tecnología financiera.

Verificación de hechos: La empresa Mercury ha logrado ser rentable durante cuatro años consecutivos y ha experimentado un crecimiento constante, a diferencia de otras startups en el sector de la tecnología financiera.