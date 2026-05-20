Aliado de Trump busca pago de $2.7 millones de fondo de $1.8 mil millones Anti

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El exfuncionario de la administración Trump y asesor político Michael Caputo afirmó el martes ser la primera figura de alto perfil en reclamar públicamente un pago del controvertido nuevo fondo de $1.8 mil millones de la administración, que los críticos han argumentado que es una manera de enriquecer a los aliados del presidente.

El exasesor de la campaña Trump y funcionario de la administración Michael Caputo es el primer aliado de alto perfil del presidente que busca públicamente un pago del fondo. Getty Images

Hechos clave

Caputo, quien sirvió en el Departamento de Salud y Servicios Humanos durante el primer mandato del presidente Donald Trump, anunció la acción en X, alegando que la “maquinaria” del gobierno estaba “politizada” en su contra y la de su familia desde julio de 2016 hasta diciembre de 2025. El leal partidario de Trump compartió la carta que envió al fiscal general interino Todd Blanche y se describió a él y su familia como “supervivientes de las investigaciones ilegales de Russiagate”. En la carta, Caputo solicitó “$2.7 millones en restitución y reembolso” del fondo para “ayudar a reparar lo que queda de nuestra familia”, pero señaló que “esta cantidad puede cambiar” ya que los costos de la supuesta politización son “difíciles de cuantificar”. El exasesor de Trump alegó que en 2016 fue blanco ilegalmente de la investigación “Crossfire Hurricane” del FBI sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump y los esfuerzos rusos para influenciar las elecciones presidenciales de 2016. También afirmó que la administración Biden abrió otra investigación en su contra en 2021 por su documental en la One America News, que se enfocaba en acusaciones no probadas de corrupción relacionadas con el entonces exvicepresidente Joe Biden y el gobierno ucraniano. Caputo afirmó que la segunda investigación duró hasta finales de 2025, y ambas investigaciones agotaron los ahorros de su familia, arruinaron su carrera e impactaron su salud, entre otras cosas.

¿Qué es el “Fondo contra la Politización” de la Administración Trump?

El lunes, el presidente Donald Trump retiró voluntariamente su demanda de $10 mil millones contra el IRS, que alegaba que la agencia federal no protegía sus declaraciones de impuestos. Poco después de que se retirara la demanda, el Departamento de Justicia anunció la creación de un nuevo fondo de $1.776 mil millones como parte de un acuerdo vinculado al caso. Según los términos del acuerdo, el Tesoro de EE. UU. está obligado a pagar $1.776 mil millones al fondo en un plazo de 60 días a partir de que el acuerdo entre en vigor. En un comunicado de prensa del DOJ, Blanche dijo que estaba destinado a las “víctimas de la guerra judicial y la politización” del gobierno, sin especificar quién en particular sería elegible para un acuerdo. La declaración del fiscal general interino añadió: “Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legal para que las víctimas de la guerra judicial y la politización sean escuchadas y busquen reparación.” El fondo tendrá cinco miembros designados por el fiscal general, uno de los cuales será elegido en “consulta con el liderazgo del Congreso.” Trump tendrá el poder de destituir a cualquier miembro y el fondo tendrá el poder de “emitir disculpas formales y alivio monetario adeudado a los reclamantes.”

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