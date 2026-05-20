Ministro de extrema derecha israelí ordena desalojo de aldea árabe después de decir que la CPI está buscando su arresto

El ministro de Finanzas de Israel y ministro en el Ministerio de Defensa, Bezalel Smotrich, dijo el martes que la Corte Penal Internacional está buscando una orden de arresto en su contra y anunció que retaliaría despejando palestinos de un pueblo de pastores en Cisjordania. Smotrich dijo en una conferencia de prensa que el fiscal de la CPI “presentó una solicitud secreta para una orden de arresto internacional” en su contra. Calificando al tribunal de “antisemita”, dijo que la medida era una “declaración de guerra” y respondería evacuando Khan al-Ahmar, un pueblo beduino palestino en Cisjordania. “Prometo a todos nuestros enemigos, este es solo el principio”, dijo Smotrich. Smotrich tiene autoridad sobre la construcción y demolición en la parte de Cisjordania donde se encuentra Khan al-Ahmar a través de su papel en el Ministerio de Defensa. El jefe del partido sionista religioso de extrema derecha, Smotrich, vive en una colonia de Cisjordania y ha sido prohibido y sancionado por varios países que dicen que ha incitado a la violencia de los colonos contra los palestinos.

La corte le dijo a la Agencia Telegráfica Judía que no podía comentar sobre la afirmación de Smotrich porque sus solicitudes de órdenes de arresto están selladas. Una vez confirmadas las órdenes de arresto, los jueces pueden decidir si hacerlas públicas o no. Los miembros de la corte podrían tener varios motivos para elegir publicar órdenes de arresto o mantenerlas en secreto, dijo Eran Shamir-Borer, director del Centro para la Seguridad y la Democracia del Instituto de Democracia de Israel. “Una razón por la cual la corte puede decidir hacer pública la existencia de órdenes de arresto podría ser interrumpir la conducta criminal en curso o disuadir otros delitos”, dijo Shamir-Borer. “Una razón para mantener la orden de arresto en secreto podría ser por la eficacia de su aplicación, para que el sospechoso no evade el arresto.” En noviembre de 2024, la CPI anunció públicamente órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Smotrich no especificó quién le informó sobre la solicitud de una orden de arresto o el razonamiento de la CPI. Su portavoz se negó a comentar sobre los detalles de una posible orden a JTA. Tanto la CPI como el movimiento de colonos de Smotrich han tenido su mirada puesta en Khan al-Ahmar, un pueblo cerca de Jerusalén que alberga a unos 200 beduinos.

El pueblo fue objeto de una larga batalla legal durante años, ya que los colonos respaldados por altos funcionarios políticos solicitaron su demolición porque carecía de los permisos de construcción adecuados. En 2018, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó que Khan al-Ahmar podía ser arrasado. (La comunidad se trasladó a su ubicación actual después de ser expulsada por el ejército israelí del desierto de Negev en la década de 1950, según el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem.) Pero la demolición no avanzó, en parte debido a una intensa presión internacional. En respuesta a la decisión del Tribunal Supremo, el entonces fiscal de la CPI advirtió que destruir Khan al-Ahmar podría ser considerado un crimen de guerra.