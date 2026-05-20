Bezos desestima preocupaciones sobre una burbuja de IA: No deberías preocuparte por ello

En una entrevista con CNBC el miércoles, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, restó importancia a las preocupaciones sobre una posible burbuja de inteligencia artificial, afirmando que las enormes inversiones eventualmente impulsarán la tecnología en el largo plazo.

“Incluso si resulta ser una burbuja, no deberías preocuparte porque la burbuja está impulsando la inversión y gran parte de esa inversión resultará ser muy saludable”, dijo Bezos a Andrew Ross Sorkin de CNBC en “Squawk Box”.

Las valoraciones récord y acuerdos impulsados por las fuertes inversiones en IA han alimentado el auge de la IA, llevando a algunos a preguntarse si es el comienzo de una burbuja que eventualmente estallará. Mientras tanto, empresas como Amazon, Microsoft y Google continúan invirtiendo miles de millones en infraestructura de IA, con un gasto estimado superior a los $700 mil millones este año.

Sam Altman, CEO de OpenAI, también ha advertido que los inversores pueden estar “demasiado entusiasmados con la IA”. El creador de ChatGPT, cuyo chatbot inició el auge de la IA generativa, ha visto su valoración aumentar a más de $850 mil millones y ha destinado miles de millones para el desarrollo de centros de datos.

Bezos reconoció que la emoción en torno a la IA ha significado que “cada experimento está recibiendo financiamiento”, incluidas ideas potencialmente malas.

“Es porque en este momento los inversores aún no han aprendido a discriminar entre las buenas y malas ideas, y eso está bien, porque las buenas ideas compensarán a todos los perdedores”, dijo Bezos. “Por lo tanto, desde el punto de vista de la civilización, de la sociedad, estos tipos de ciclos industriales pueden ser muy saludables porque impulsan la tecnología hacia adelante”.

Bezos, quien renunció como CEO de Amazon en 2021 y sigue siendo su presidente ejecutivo, comparó la efervescencia en torno a la IA con la burbuja biotecnológica de la década de 1990, cuando la emoción alrededor de la tecnología llevó a un frenesí del mercado, seguido de un colapso.

“Muchos inversores perdieron dinero en ciertas cosas, pero aún pudimos conservar todos los medicamentos que salvan vidas que habían inventado”, dijo Bezos.

Bezos afirmó que gran parte de su tiempo en Amazon, su compañía de cohetes Blue Origin y su nueva startup, llamada Proyecto Prometheus, se ha centrado en la IA.

Proyecto Prometheus, que se lanzó en noviembre con $6.2 mil millones en financiamiento, está liderado por Bezos y Vik Bajaj, un ex ejecutivo de Google X. La empresa se enfoca en construir modelos de IA para tareas físicas, como ingeniería, fabricación y diseño de medicamentos.

Bezos se negó a compartir más detalles sobre los objetivos de la startup, aunque dijo que Proyecto Prometheus está construyendo un “ingeniero general artificial” que facilitaría a los ingenieros diseñar objetos físicos. Describió el sistema como una “versión muy moderna” del software de diseño asistido por ordenador, CAD.

Bezos dijo que optó por establecer Proyecto Prometheus como una empresa independiente, en lugar de integrarla en Amazon o Blue Origin, porque “merece su propio enfoque especial”.

“Es su propia gran idea, y Prometheus, puedes obtener mucho enfoque teniendo una empresa separada”, dijo.