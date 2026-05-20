El trato que Israel da a los activistas de la flotilla de ayuda provoca indignación

Varios países condenaron el miércoles el trato que Israel dio a los activistas detenidos de la flotilla de ayuda a Gaza interceptada, como se ve en un vídeo compartido por el Ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir.

Publicó un vídeo que mostraba a activistas detenidos arrodillados con las manos atadas a la espalda y la frente en el suelo.

El vídeo, publicado en la cuenta X de Ben Gvir con el título “Así es como damos la bienvenida a los partidarios del terrorismo. Bienvenidos a Israel”, muestra a los activistas en la cubierta de un barco militar mientras suena el himno nacional israelí. Luego, el vídeo muestra a los activistas detenidos en Israel, donde se ve a Ben Gvir ondeando una bandera israelí.

Los activistas a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, que fue interceptada por las fuerzas navales israelíes el lunes, están siendo detenidos en el puerto israelí de Ashdod antes de ser llevados a prisión, según un grupo de derechos humanos israelí y los organizadores de la flotilla.

El grupo de derechos legales Adalah, con sede en Israel, dijo en un comunicado que los activistas habían sido “detenidos en el puerto de Ashdod” y “llevados a Israel contra su voluntad mientras los abogados de Adalah ingresaban para consultas legales”. El grupo ha representado anteriormente a activistas en tribunales israelíes.

En un comunicado, los organizadores de la flotilla dijeron que los activistas serían llevados a la prisión de Ketziot en el desierto de Negev, en el sur de Israel. Agregaron que los abogados de Adalah no podrán reunirse con los activistas hasta que lleguen a Ketziot.

Los países critican el vídeo de Ben Gvir

El vídeo publicado por Ben Gvir provocó críticas generalizadas en todo el mundo.

ItaliaEl gobierno de Israel dijo que el trato dado por Israel a los activistas de la flotilla era inaceptable. El gobierno dijo que convocaría al embajador israelí para pedirle explicaciones.

“Es intolerable que estos manifestantes, entre los que hay muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato que viola la dignidad humana”, afirmó en un comunicado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

AlemaniaEl embajador de Israel en Israel, Steffen Seibert, calificó el trato dado por Ben Gvir a los activistas detenidos como “totalmente inaceptable e incompatible con los valores básicos de nuestros países”.

Francés El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que había convocado al “embajador de Israel” en París en respuesta al vídeo. “Las acciones del señor Ben Gvir “hacia los pasajeros de la flotilla Global Sumud, denunciadas por sus propios colegas en el gobierno israelí, son inaceptables”, dijo Barrot en una publicación en X.

Países Bajos También convocará al embajador de Israel para abordar el trato “inaceptable” dado a los activistas detenidos de la “flotilla de Gaza”, dijo el miércoles el Ministro de Asuntos Exteriores holandés, Tom Berendsen.

británico La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, dijo que estaba “realmente consternada” por el vídeo. “Hemos exigido una explicación a las autoridades israelíes y hemos dejado claras sus obligaciones de proteger los derechos de nuestros ciudadanos y de todos los involucrados”, dijo Cooper.

Mientras tanto,PavoEl Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Ben Gvir “ha demostrado abiertamente una vez más al mundo la mentalidad violenta y bárbara del gobierno de Netanyahu”.

Ben Gvir compartió un vídeo en el que se burlaba de los activistas, que habían sido obligados a arrodillarse en el suelo en filas con las manos atadas a la espalda. Imagen: Oficina de Itamar Ben Gvir/Folleto/REUTERS

Canadá convocará al embajador israelí para protestar, dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand. “Lo que hemos visto, incluido el vídeo compartido por Itamar Ben-Gvir, es profundamente preocupante y absolutamente “inaceptable”, dijo a los periodistas en una conferencia telefónica.

Mike Huckabee, el A NOSOTROS enviado a Israel, ha criticado las “acciones despreciables” de Ben Gvir. “La flotilla fue un truco estúpido, pero Ben Gvir traicionó (la) dignidad de su nación”, escribió en X.

La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, condenó enérgicamente el trato dado a los activistas de una flotilla con destino a Gaza y afirmó que “nadie debería ser castigado por defender a la humanidad”.

“Mire este vídeo. Estos no son criminales convictos. Son activistas que intentan llevar pan a los hambrientos”, escribió Lahbib en X.

El grupo islamista palestino Hamás también condenó las imágenes difundidas, calificándolas de evidencia de la “depravación moral” de los líderes israelíes. Hamás, que llevó a cabo los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, es considerado un grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, el Reino Unido y varios otros países.

La flotilla de ayuda con destino a Gaza fue interceptada por las fuerzas navales israelíes. Imagen: Flotilla Global Sumud/Folleto/REUTERS

El vídeo de Ben Gvir genera críticas dentro del gobierno

Aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Israel tiene todo el derecho a detener las “flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás”, añadió que la forma en que Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla “no está en consonancia con los valores y normas de Israel”.

“He dado instrucciones a las autoridades pertinentes para que deporten a los provocadores lo antes posible”, dijo Netanyahu.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, se ha distanciado abiertamente de Ben Gvir. “Ustedes, a sabiendas, causaron daño a nuestro Estado con esta vergonzosa exhibición, y no por primera vez”, escribió en X, subrayando que Ben Gvir “no es el rostro de Israel”.

Israel declaró que los 430 activistas de los buques de la flotilla habían sido trasladados a barcos israelíes y que se les permitiría reunirse con sus representantes consulares a su llegada a Israel.

Los activistas a bordo de flotillas anteriores que fueron interceptadas por Israel fueron deportados tras ser detenidos.

Editado por: Wesley Dockery