Castigo de Southampton manifiestamente desproporcionado, dice el jefe del club mientras esperan el veredicto del recurso.

El director ejecutivo de Southampton, Phil Parsons, dice que el club estaba equivocado al espiar a sus oponentes, pero afirma que la decisión de expulsarlos de los play-offs del campeonato es “manifiestamente desproporcionada”.

Una Comisión Disciplinaria Independiente expulsó a Southampton de los play-offs ayer, dictaminando que serían reemplazados en la final por Middlesbrough. Los Saints admitieron espiar la sesión de entrenamiento de Boro antes del primer partido de la semifinal entre los equipos el 9 de mayo, y también hacer lo mismo antes de juegos de temporada regular, infringiendo las regulaciones de la EFL.

El club de la Costa Sur, que también fue sancionado con cuatro puntos para el comienzo de la próxima temporada, anunció de inmediato que apelarían y esa audiencia se llevará a cabo esta noche.

Parsons admite que el club debe ser castigado, pero dice que la severidad de la sanción supera con creces al delito y también destacó las decisiones anteriores emitidas por la EFL o la Premier League para comparar.

Continuó: “En cuanto a la apelación en sí misma: aceptamos que debe haber una sanción. Lo que no podemos aceptar es una sanción que no guarda proporción con la ofensa. Mientras que Leeds United fue multado con £200,000 por una ofensa similar, a Southampton se le negó la oportunidad de competir en un juego que vale más de £200 millones y que significa mucho para nuestro personal, jugadores y seguidores.”

Ha habido informes hoy que si la apelación falla, el entrenador principal Tonda Eckert, quien ordenó que se llevara a cabo el espionaje, será despedido, mientras que hay afirmaciones de que ciertos jugadores de Southampton podrían demandar al club por pérdida de ingresos si se les niega un lugar en la máxima categoría.

Hasta ahora, Hull jugará contra Middlesbrough en Wembley el sábado por la tarde. Hull venció a Millwall en dos partidos para asegurar su lugar en el encuentro estelar.