Bruno Mars se eleva en las listas latinas con Lo Arriesgo Todo, versión en español de Risk It All

Bruno Mars regresa a las listas latinas de Billboard con “Lo Arriesgo Todo”, la versión en español de su último sencillo “Risk It All”.

La canción, su primera grabación en español, fue lanzada el 8 de mayo en Atlantic Records. “Lo Arriesgo Todo” debuta en el puesto 20 en la lista de Hot Latin Songs, reclama el primer lugar en las listas de Hot Latin Pop Songs y Latin Digital Songs Sales, y se sitúa en el puesto 6 en la lista de Latin Pop Airplay (fechada el 23 de mayo).

Mientras tanto, “Risk It All” fue lanzada en su versión original en inglés en el álbum de Mars “The Romantic”, lanzado el 27 de febrero.

Por su parte, “Risk It All” – combinando todas las versiones de la canción, tanto en inglés como en español – vuelve a ingresar al top 10 en la lista general de Billboard Hot 100 (subiendo del 15 al 8), sube del puesto 11 al 9 en la lista de canciones de radio de todos los formatos y del 5 al 3 en la lista de Adult R&B Airplay, manteniéndose en el puesto 9 en Pop Airplay. Tras el éxito número 1 en Hot 100 “I Just Might”, “Risk It All” es el segundo sencillo de “The Romantic”, que le dio a Mars su segundo éxito en la lista de álbumes Billboard 200 de todos los géneros en marzo.

En la lista de Hot Latin Songs, que incorpora streams, airplay y ventas de la versión en español de la canción en su fórmula, “Lo Arriesgo Todo” debuta en el puesto 20, impulsado por su actividad en las tres métricas. Según Luminate, en la semana que terminó el 14 de mayo en Estados Unidos, la canción generó 1.6 millones de streams oficiales, obtuvo 1.9 millones de impresiones de audiencia en la radio y vendió 1,000 descargas. Este último logro le otorga a Mars su primera entrada, y número 1, en Latin Digital Song Sales.

Este debut marca un notable regreso a la lista para Mars después de una década y asegura su entrada más alta hasta la fecha. Su pico anterior fue en su papel destacado en “Lighters” de Bad Meets Evil, que llegó al puesto 22 en 2011. Además, “Lo Arriesgo Todo” se convierte en su primera y única canción en español entre sus siete entradas en Hot Latin Songs. Antes de octubre de 2012, la lista se basaba únicamente en la reproducción en la radio, antes de su evolución hacia un sistema multimétrico que combina streams, airplay y ventas.

En la lista de Latin Pop Airplay, el inicio en el puesto 6 de “Lo Arriesgo Todo” marca la segunda vez que Mars entra en el top 10, después de su participación en “Uptown Funk” de Mark Ronson, que alcanzó el puesto 8 en 2015.