En el Juego 1 de las finales de la Conferencia Este, los New York Knicks estaban detrás de los Cleveland Cavaliers por 22 puntos en el último cuarto anoche con menos de ocho minutos por jugar. ¿Apagaste el juego? Bien, Jalen Brunson llevó a Nueva York a una remontada en tiempo extra que hizo vibrar al Madison Square Garden. ¿Qué año es? ¿2026 o 1999?

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Además, revisamos los playoffs de la NHL mientras cae el disco sobre las finales de conferencia esta noche, y el equipo de Egipto Mohamed Salah es nuestro foco de atención de la Copa Mundial del día.

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Eliminatorias de la NBA

Después de un comienzo de suspenso en las finales de la Conferencia Oeste, las finales de la Conferencia Este tuvieron una propia. En el último cuarto, cuando los Knicks se quedaron atrás por 22 puntos, su probabilidad de ganar cayó hasta el 0,1% antes de remontar para vencer a los Cavaliers 115-104 en tiempo extra.

Brunson estuvo espectacular, anotando 38 puntos, incluidos 15 en el cuarto. Se apoderó del juego en los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario, atacando repetidamente James Harden de forma aislada y generando cubo tras cubo. También mantuvo vivas las esperanzas de sus compañeros.

â€”Sigue luchando, sigue trabajando. No vamos a recuperarlo en una sola posesión”, dijo Brunson que le dijo a su equipo durante un tiempo muerto en el último cuarto. â€”Lo mÃ¡s importante es permanecer unidos. No importa cómo termine ese juego, los hábitos se traducen en el siguiente juego. Simplemente lo estamos haciendo, no nos rendiremos”.

Ben Stiller reacciona durante el último cuarto de un partido entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks en el primer partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA. Sarah Stier/Getty Images

Cleveland ahora tiene que volver a la mesa de dibujo después de casi robarse el Juego 1. Los Cavs tendrán que descubrir cómo lidiar con su problema de Harden, ya que tuvo problemas ofensivos y sus problemas defensivos provocaron la remontada de Nueva York. entrenador de cleveland Kenny Atkinson dijo después de que no consideró enviar a la banca a su guardia estrella.

Endurecer y David Mitchell Terminaron con 15 y 29 puntos, respectivamente, combinándose para sólo 21 en la segunda mitad y la prórroga.

“Es una pérdida”, dijo Mitchell. â€œHemos tenido algunos momentos difÃciles, pero es una derrota. No es que esa derrota les dé dos o tres partidos, ¿no? Es uno. Así que tenemos la oportunidad de regresar aquí en dos días y robar uno aquí, y eso es todo”.

Eliminatorias de la NHL

El ala izquierda de los Carolina Hurricanes, Taylor Hall, derecha, controla el disco durante el segundo período contra los Philadelphia Flyers en el cuarto juego de la segunda ronda de los Playoffs de la Copa Stanley 2026 el 9 de mayo. Archivo de imágenes de James Lang / Imagn

Las finales de la conferencia de hockey comienzan esta noche y, psst, alguien podría querer decírselo a Carolina. Los Hurricanes han sido tan dominantes hasta este punto que han pasado casi dos semanas descansando, habiendo jugado por última vez el 9 de mayo.

Los Hurricanes son la mitad de una final de la Conferencia Este en la que sus equipos han tomado caminos muy diferentes hasta llegar a la final de la Copa Stanley. Carolina necesitó sólo ocho juegos, todos ganados, para avanzar en sus dos primeras series. Desde que los playoffs de la NHL se expandieron a cuatro rondas al mejor de siete en 1987, ningún equipo había arrasado en sus dos primeras rondas hasta estos Hurricanes.

Comparemos eso con su oponente, Montreal, que tuvo que sobrevivir a un par de juegos 7 para superar a Tampa Bay y Buffalo. Un equipo canadiense no gana la Copa Stanley desde 1993.

En Occidente, todo se reduce a Las Vegas y Colorado. Los Avalanche han hecho honor a su abrumador nombre. Después de terminar la temporada regular en primer lugar, obtuvieron marca de 8-1 en sus dos primeras rondas y anotaron 4,1 goles por partido, el máximo de los playoffs.

Pero no descartemos a Las Vegas, que antes se ha sentido cómoda enfrentando situaciones difíciles. Los Caballeros de Oro despidieron al entrenador Bruce Cassidy a finales de marzo, sólo para terminar la temporada regular 7-0-1. En los playoffs cuentan con el máximo goleador de la liga en Mitch Marner y ya ha marcado cuatro goles en falta de personal.

Cuenta regresiva del Mundial

Antes de la Copa Mundial de 2026, contamos con 26 jugadores para seguir. La entrada de hoy es la de Egipto. Mohamed Salah.

Es innegable que Salah ha tenido un año difícil. El jugador de 33 años anunció su salida del Liverpool, un equipo al que alguna vez se le atribuyó haber resucitado, ya que el club pasó la mayor parte de esta temporada luchando para salir del barro y adaptarse bajo un nuevo liderazgo.

Nacido en el pequeño pueblo de Nagrig, Egipto, Salah solía viajar horas en autobús para practicar con su primer equipo profesional cuando era adolescente. Fue uno de los pocos en ese momento que logró hacer la transición de las ligas egipcias a la Premier League y le tomó siete años de carrera antes de convertirse en un nombre familiar.

Los aficionados apodaron a Salah el “Rey egipcio” en su año de debut en Anfield, consiguiendo su primera de cuatro victorias en la Bota de Oro de la Premier League. Salah ha logrado casi todos los honores posibles durante su estancia en el Liverpool, desde títulos de la UEFA hasta la Copa FA. Su liderazgo le aseguró al Liverpool su primer título de la Premier League en 30 años y su primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

El delantero egipcio Mohamed Salah marca el segundo gol del equipo durante el partido de fútbol del grupo B de la Copa Africana de Naciones entre Egipto y Zimbabwe en 2025. Franck Fife / AFP a través de archivo Getty Images

Salah es un símbolo de excelencia mucho más allá de Anfield, ya que es uno de los jugadores más exitosos que jamás haya salido de la región de Medio Oriente y África del Norte. Aunque su carrera no ha sido tan prolífica con la selección egipcia, Salah es una figura querida en Egipto y gran parte del mundo árabe.

El rey egipcio regresa a la Copa del Mundo este verano por primera vez desde 2018, ya que no logró clasificarse en la última ronda. Salah es el eje del equipo; él es el corazón detrás del impulso de los Faraones para hacer historia al avanzar más allá de la fase de grupos por primera vez en 92 años.

La entrada de ayer fue la de Brasil. Vinicio el Joven. Lea sobre él aquí.

Lo que estamos leyendo

El Arsenal ganó el título de la Premier League por primera vez en 22 años y estallaron las celebraciones en el norte de Londres.

Jason Kidd está fuera como entrenador en jefe de los Dallas Mavericks.

Arroz Rasheeun receptor abierto de los Kansas City Chiefs, recibió la orden de pasar 30 días en la cárcel después de dar positivo por marihuana en violación de su libertad condicional.

Senador Tommy Tubervilleex entrenador de fútbol universitario, ganó las primarias republicanas para gobernador de Alabama.

Roger Goodell dice que la NFL está cooperando después de recibir una citación del fiscal general de Florida sobre la Regla Rooney.

Lo que estamos viendo

El primer partido de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA fue un clásico instantáneo. Ahora: ¿Qué será de San Antonio? Victor Wembanyama ¿Hacer un bis, después de su histórica noche de 40 puntos y 20 rebotes? ¿Cómo será MVP? Shai Gilgeous-Alexander ¿Y Oklahoma City responden a su desinflante derrota en doble tiempo extra? Estaremos pegados a Peacock para este, durante toda la serie.

Además, las finales de la Conferencia Oeste de la NHL comienzan con un par de cabezas de serie enfrentándose, y las finales de la PWHL continúan esta noche con el Juego 4 de la serie al mejor de cinco. Montreal puede hacerse con el título con una victoria. ¿O Ottawa forzará el Juego 5?

Todos los horarios son del Este:

7 pm: Montreal Victoire vs. Ottawa Charge, en streaming de ION/YouTube

Montreal Victoire vs. Ottawa Charge, en streaming de ION/YouTube 8 pm: El No. 1 Vegas Golden Knights contra el No. 1 Colorado Avalanche, por ESPN

El No. 1 Vegas Golden Knights contra el No. 1 Colorado Avalanche, por ESPN 20:30 horas: El No. 1 Oklahoma City Thunder contra el No. 2 San Antonio Spurs, por NBC/Peacock

¡Eso es todo por ahora! Volveremos mañana.