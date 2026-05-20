CVS Health refuerza el apoyo de larga data para la comunidad militar

Entregando cuidado, conexión y oportunidades a familias conectadas a militares a nivel nacional

WOONSOCKET, R.I., 20 de mayo de 2026 / PRNewswire / – CVS Health® (NYSE: CVS) reafirma su compromiso de apoyar a miembros del servicio, veteranos, sus familias y cuidadores a través de un enfoque integral que abarca el acceso a la atención médica, soluciones basadas en la comunidad, compromiso impulsado por un propósito y oportunidades económicas.

Guiada por la investigación e informada por una estrecha colaboración con organizaciones sin fines de lucro y comunitarias, CVS Health adopta un enfoque integral para apoyar el ciclo de vida de aquellos conectados con lo militar. Desde el momento en que alguien elige servir hasta las reubicaciones, la transición del servicio, la búsqueda de empleo o emprendimiento, el cuidado y el bienestar a largo plazo, la empresa se centra en satisfacer a individuos y familias conectadas a lo militar donde se encuentren. Este enfoque refleja la creencia de CVS Health de que el impacto duradero proviene de escuchar, entender los desafíos únicos y ofrecer soluciones coordinadas que apoyen la estabilidad, la oportunidad y la salud a lo largo del tiempo.

“CVS Health está en una posición única para apoyar a la comunidad militar porque tenemos una amplia presencia en comunidades en todo el país donde viven y trabajan miembros del servicio, veteranos y sus familias,” dijo Len Shankman, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de Farmacia y Bienestar del Consumidor de CVS Health. “Al escuchar primero y responder a necesidades reales, estamos ampliando el acceso a la atención médica, aliviando los desafíos de la reubicación y creando caminos hacia un propósito y estabilidad económica para que familias conectadas a lo militar puedan prosperar en cada etapa de la vida. A través de nuestra campaña Servicio más Sencillo, también ayudamos a asegurar que las familias estén más informadas y conectadas con los recursos y el apoyo disponibles para ellas.”

Abordando el Ciclo de Vida Completo de los Conectados a lo Militar

CVS Health trabaja junto a organizaciones como la Red Asesora de Familias Militares (MFAN), la Fundación Elizabeth Dole y la Sociedad del Medalla de Honor del Congreso para apoyar a las familias y cuidadores militares a través del acceso a la atención médica, información fundamentada en la investigación y apoyo a largo plazo. A través de TRICARE y MinuteClinic®, CVS Health también ayuda a expandir el acceso a una atención conveniente y de confianza para miembros del servicio elegibles, veteranos y sus familias.

Escuchar y Presentar Soluciones Comunitarias Adaptadas

En comunidades conectadas a lo militar, CVS Health está utilizando investigaciones e información local para diseñar programas basados en evidencia que reflejen las realidades que enfrentan las familias durante las transiciones. En Carolina del Norte, con planes de expansión a estados adicionales este año, las iniciativas incluyen el Programa de Reposición de Despensas de MFAN, apoyo basado en la comunidad desarrollado con Hope For The Warriors, y esfuerzos dirigidos por voluntarios que integran a colegas de CVS Health directamente en los esfuerzos de apoyo comunitario.

Fomentando el Propósito, la Conexión y el Bienestar

Reconociendo que un sentido de propósito es esencial para la salud, CVS Health invierte en programas que ayudan a veteranos y cónyuges militares a seguir sirviendo a sus comunidades. Trabajando con organizaciones como la Fundación Travis Manion, Team Red, White & Blue, Soldiers to Sidelines, Armed Services Arts Partnership, CreatiVets y Vets4Warriors se crean oportunidades de conexión, bienestar físico, expresión creativa y apoyo entre pares. CVS Health también apoya a familias militares a través de organizaciones como Our Military Kids, que proporciona subvenciones de actividades a hijos de miembros del servicio de la Guardia Nacional y Reserva desplegados y veteranos heridos en combate, ayudándoles a mantenerse conectados y mantener la estabilidad durante los períodos de despliegue y recuperación.

Creando Estabilidad Económica a Través del Desarrollo Laboral y el Emprendimiento

CVS Health va más allá del empleo tradicional de veteranos al invertir en el emprendimiento y la participación de proveedores. Al trabajar con organizaciones como Hiring Our Heroes y Hire Heroes USA, la empresa apoya la preparación para la carrera y los caminos al empleo, mientras que el trabajo con el Laboratorio de Investigación de Transición de Veteranos de Duke ayuda a avanzar en la investigación sobre las transiciones laborales de los veteranos y los resultados económicos.

La empresa continúa invirtiendo en programas que ayudan a veteranos y cónyuges militares a iniciar, crecer y sostener pequeños negocios, conectándolos con capacitación, certificación y oportunidades reales dentro de la cadena de suministro de CVS Health. En solo el 2025, CVS Health invirtió $292 millones con pequeñas empresas de veteranos, apoyando la movilidad económica a largo plazo para las familias y fortaleciendo las comunidades a las que sirven. El apoyo a organizaciones como The Rosie Network, la Asociación Nacional de Empresas de Propiedad de Veteranos (NaVOBA), el Consejo Nacional de Desarrollo Empresarial de Empresas de Propiedad de Veteranos (NVBDC) y la Cámara de Comercio de Cónyuges Militares ayuda a los emprendedores a acceder a capacitación, certificación y caminos minoristas.

“Nuestro compromiso con la comunidad militar no se limita a una sola iniciativa o momento en el tiempo,” agregó Shankman. “Está integrado en cómo conectamos la atención, la investigación, la comunidad y la oportunidad, y en cómo honramos el servicio a través de un apoyo duradero.”

Para obtener más información sobre el apoyo de CVS Health a veteranos, miembros del servicio y familias militares, visite CVSHealth.com.

Acerca de CVS Health

CVS Health es una empresa líder de soluciones de salud que simplifica la atención médica una persona, una familia y una comunidad a la vez. A partir del 31 de marzo de 2026, la Compañía tenía aproximadamente 9,000 ubicaciones de farmacias minoristas, más de 1,000 clínicas médicas de atención primaria y de atención sin cita previa y un proveedor líder de beneficios de farmacia con aproximadamente 88 millones de miembros en el plan. La Compañía también presta servicios a más de 37 millones de personas a través de una amplia gama de productos de seguros de salud y servicios relacionados. El modelo integrado de la Compañía utiliza servicios personalizados impulsados por la tecnología para conectar a las personas con una salud simplemente mejor, aumentando el acceso a la atención de calidad, logrando mejores resultados y reduciendo los costos generales.

Contacto de medios

Rebecca Ferrick [emailÂ protected]

Fuente: CVS Health