Acciones europeas alcanzan niveles más altos desde el 2 de marzo a medida que continúan las conversaciones entre EE. UU. e Irán; los rendimientos de los bonos de la zona del euro caen por las esperanzas de paz

Los valores europeos alcanzaron sus niveles más altos desde el 2 de marzo el lunes, ya que las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán aumentaron durante el fin de semana. El Stoxx 600 pan-europeo estaba más de un 0,8% más alto poco después de la 1:30 p.m. en Londres, alcanzando niveles no vistos desde que Estados Unidos e Israel comenzaron un ataque conjunto contra la República Islámica hace más de 2 meses. El CAC 40 de Francia y el DAX de Alemania sumaron un 1,8% y un 1,6%, respectivamente. Los volúmenes de negociación son más bajos ya que el FTSE 100 del Reino Unido está cerrado por un día festivo. Las acciones en Europa siguen a sus contrapartes asiáticas al alza luego de que el Nikkei 225 de Japón superara los 65,000 el lunes por primera vez. El índice principal de Japón alcanzó un récord en la negociación de Asia con poca actividad debido a las vacaciones después de informes de que el crucial Estrecho de Hormuz pronto podría reabrirse, lo que hizo bajar los precios del petróleo y aumentó el sentimiento de los inversores. El presidente Donald Trump dijo en una publicación en Truth Social que las negociaciones con Irán estaban “progresando de manera ordenada y constructiva”, agregando que le había dicho a sus representantes “que no se apresuren en un acuerdo, ya que el tiempo está de su lado.” Los precios del petróleo cayeron más del 5% después de los comentarios de Trump, aliviando la presión sobre los inversores. Las acciones europeas parecen estar listas para registrar su quinto día consecutivo de ganancias, extendiendo el rally del viernes. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos de la Eurozona cayeron el lunes a medida que el progreso en las conversaciones de paz durante el fin de semana alivió las preocupaciones de los traders sobre la inflación y redujo las expectativas de alzas en las tasas de interés de los bancos centrales. Los rendimientos de los bonos alemanes a 2 años, que son más sensibles a las expectativas de tasas de interés, cayeron más de 9 puntos básicos a 2,546%, su nivel más bajo desde el 8 de mayo. En noticias corporativas, las acciones de Delivery Hero subieron más del 10% el lunes por la tarde tras un informe del Financial Times que indicaba que el rival estadounidense Uber consideraba una oferta mejorada por la compañía alemana de entrega de alimentos. Delivery Hero confirmó en un comunicado el sábado que había recibido una oferta de adquisición de Uber de €33 ($38.29) por acción, lo que valoraría la capitalización de mercado de la empresa en más de €10bn. La empresa alemana añadió que “permanece totalmente concentrada en llevar a cabo su proceso de revisión estratégica y se proporcionarán más actualizaciones según sea necesario o apropiado”. – Contribuyó a este informe Justina Lee de CNBC.