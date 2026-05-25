El Papa León emite una disculpa histórica por el papel de la Iglesia en la esclavitud – Trending News

El Papa León XIV emitió el lunes una disculpa sin precedentes por el papel del Vaticano en la trata de esclavos y por ayudar a justificar la esclavitud, diciendo que era “una herida en la memoria cristiana”. “Por esto, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, escribió León en su primera encíclica,…

El Papa León XIV emitió el lunes una disculpa sin precedentes por el papel del Vaticano en la trata de esclavos y por ayudar a justificar la esclavitud, diciendo que era “una herida en la memoria cristiana”.

“Por esto, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, escribió León en su primera encíclica, “Magnifica Humanitas” (La Humanidad Magnífica).

Según la AFP, el Papa León XIV también pidió el “desarme” de la inteligencia artificial en su esperado manifiesto sobre el rápido desarrollo de la tecnología, y advirtió sobre “nuevas formas de esclavitud” detrás de su ascenso.

Leo, el primer Papa de Estados Unidos, advirtió contra “una carrera por algoritmos cada vez más poderosos y conjuntos de datos más grandes, impulsada por el deseo de asegurar el dominio geopolítico o comercial”. Presentó su primera encíclica personalmente en el Vaticano, junto con expertos en inteligencia artificial, incluido Christopher Olah, cofundador del gigante estadounidense Anthropic.

Anthropic está envuelto en una batalla legal con el ejército estadounidense después de oponerse al uso de su tecnología para una guerra autónoma letal y vigilancia masiva.

En la presentación, Olah dijo que las empresas de IA operan “dentro de un conjunto de incentivos y limitaciones que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto”.

Acogió con agrado las aportaciones de actores externos como la Iglesia Católica, para “impulsar los acontecimientos en una mejor dirección” y dijo que “las preguntas planteadas por la IA son más grandes que la comunidad de investigación de la IA”.

En la encíclica, Leo también hizo sonar la alarma sobre el armamento dirigido por IA, diciendo que “no estaba permitido confiar decisiones letales” a la tecnología.

Leo se ha enfrentado repetidamente con la Casa Blanca por la guerra de Irán y su uso de la religión para justificar el conflicto.

La teoría de la “guerra justa”, adoptada recientemente por la administración Trump, estaba “obsoleta”, escribió Leo, y agregó que “ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”.

â€“ ‘Competencia armada’ â€“

La IA podría valer hasta 4,8 billones de dólares para 2033, un aumento de 25 veces en una década, mientras concentra sus ganancias en manos de unos pocos, según las Naciones Unidas.

“Desarmar la IA significa liberarla de la mentalidad de competencia ‘armada'”, escribió el Papa.

“Desarmar no significa rechazar la tecnología, sino impedir que domine a la humanidad”, escribió Leo.

La IA debería ser “amigable con los humanos”, accesible para todos y abierta a la discusión y el debate, añadió.

El jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo ha hecho de este candente tema una piedra angular de su papado al dedicarle su primera encíclica, un documento que sienta las bases para la enseñanza de la Iglesia y el debate a largo plazo.

El manifiesto hace referencia a una variedad de gigantes culturales, desde el filósofo griego Platón hasta Beethoven y su Novena Sinfonía, e incluso cita a un personaje de “El Señor de los Anillos” de JRR Tolkien.

– ‘No es mágico’ –

â€œMagnifica Humanitasâ€ se firmó el 15 de mayo, en el 135º aniversario de una encíclica de 1891 de León XIII, que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia durante la Revolución Industrial.

Leo advirtió sobre nuevas formas de esclavitud que alimentan la revolución tecnológica y señaló que “nada en el mundo de la IA es inmaterial o mágico”.

“Cada respuesta aparentemente inmediata e impecable… depende del trabajo silencioso de millones de personas”, desde moderadores de contenido obligados a mirar material perturbador hasta niños que extraen los elementos de tierras raras de los que depende la IA.

Están “marcados, heridos y desgastados para que el flujo computacional pueda continuar ininterrumpidamente”, escribió.

Una mayor eficiencia o innovación no excusan “una cadena de explotación que permanece deliberadamente oculta”, escribió, mientras que se debe hacer más para reducir el impacto ambiental de la IA y “proteger nuestra casa común”.