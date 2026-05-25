Estas tres obras de arte podrían venderse por $100 millones cada una la próxima semana cuando comiencen las subastas de mayo

Un gran cuadro de goteo de Jackson Pollock titulado “Número 7A, 1948”.Crystal Lau | CNBC

Una versión de este artículo apareció por primera vez en el boletín Inside Wealth de CNBC con Robert Frank, una guía semanal para inversores y consumidores de alto patrimonio neto. Regístrese para recibir ediciones futuras directamente en su bandeja de entrada. Casi $ 2 mil millones en arte saldrá a subasta en Nueva York durante la próxima semana, lo que marca la mayor prueba del mercado de arte desde el inicio de la guerra de Irán. Las principales casas de subastas cuentan con obras impresionantes de colecciones famosas para llevar el mercado más allá de la oscuridad del conflicto geopolítico y los mercados financieros volátiles. A pesar de los crecientes temores de una desaceleración de la economía global y la falta potencial de compradores del Medio Oriente, los comerciantes y expertos en arte dicen que el rápido rebote en el mercado de arte que comenzó el otoño pasado no muestra signos de desaceleración. “Los compradores están comprometidos y buscando oportunidades en este momento”, dijo Philip Hoffman, presidente y fundador de Fine Art Group, la agencia de asesoramiento y ventas de arte. Hoffman dijo que los megacoleccionistas de hoy, como Ken Griffin, Steve Cohen, Jeff Bezos y la nueva multitud de multimillonarios asiáticos de la tecnología, han visto cómo sus fortunas se disparan en los últimos años y buscan almacenes de valor a largo plazo. “Están sentados sobre grandes cantidades de liquidez”, dijo. “Para ellos, este dinero es una pequeñez.”

Tres obras que saldrán a subasta se estiman en venderse por hasta $100 millones, y más de 20 obras se estiman en $20 millones o más, más del triple del total del año pasado. Se espera que las ventas de las tres casas de subastas sumen entre $1.8 mil millones y $2.6 mil millones, según ArtTactic. Con $2 mil millones, las ventas casi duplicarían el total del año pasado. Marc Porter, presidente de Christie’s Americas, dijo que las multitudes que se alinean para ver las obras en venta son las más grandes en casi una década. “Existe una energía y un entusiasmo en las salas que no hemos visto en mucho tiempo”, dijo. “Es difícil discernir si se trata de la calidad de las obras de arte, o de la situación mundial y el arte es un refugio, o el arte es una cobertura. Es difícil de decir. Lo sabremos en una semana o dos.” Las ventas están listas para continuar un rápido rebote en el mercado de arte que comenzó el otoño pasado. En 2023, las ventas en subasta comenzaron a disminuir a medida que los vendedores retenían sus obras principales. Sin oferta, especialmente en el extremo alto, los totales de ventas cayeron y muchas galerías comenzaron a reducir o cerrar. Sin embargo, el otoño pasado, con algunas grandes colecciones saliendo a la venta, las ventas repuntaron. Las recientes subastas en Londres incluyeron una venta de “guante blanco” de $175 millones en Sotheby’s, mostraron una fuerte puja en casi todos los puntos de precio y categorías, dicen los asesores. El éxito de las ventas de este mes en Nueva York dependerá en gran medida de un puñado de obras trofeo de colecciones conocidas. Christie’s está ofreciendo obras de la colección de Samuel Irving “S.I.” Newhouse Jr., el magnate de los medios de comunicación que falleció en 2017.

La atracción principal de la colección es “Danaide”, una escultura de 1913 de Constantin Brancusi estimada en $100 millones. Un gran cuadro de goteo de Jackson Pollock titulado “Número 7A, 1948” también se estima en $100 millones. Christie’s también está vendiendo obras de la fallecida coleccionista Agnes Gund, incluida la obra de Mark Rothko “No. 15 (Dos Verdes y Rayas Rojas)” estimada en $80 millones.

Un Rothko también encabeza la colección del difunto Robert Mnuchin que se vende en Sotheby’s. Mnuchin, el ex socio de Goldman Sachs convertido en galerista y padre del ex Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, fue un importante coleccionista de Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline y otros expresionistas abstractos. La subasta incluye el imponente “Pardos y Negros en Rojos” de Rothko, estimado en $70 millones a $100 millones. Los asesores dicen que la historia previa de propiedad de una obra de arte, conocida como “proveniencia”, importa más que nunca. El arte vendido por famosos coleccionistas como los Rockefeller, Paul Allen, la familia Lauder o Newhouse lleva primas cada vez más altas a medida que los nuevos coleccionistas buscan validación. Coleccionistas como Newhouse “eran conocedores”, dijo Betsy Bickar, jefa de asesoramiento artístico en Citi Private Bank. “Compraban arte porque entendían la importancia de la pieza que buscaban. Estaban dispuestos a pagar cualquier precio.” La incógnita para las subastas es el Medio Oriente. Los gobiernos y familias reales de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, en particular en Abu Dhabi y Dubái, han estado en una racha de gasto en arte en los últimos años a medida que construyen nuevos museos. Algunos dicen que la guerra podría hacer que los países se centren más en reconstruir en casa en lugar de comprar arte. Los comerciantes y expertos en arte dicen que los compradores del Medio Oriente han estado principalmente activos en ventas privadas en lugar de subastas públicas, por lo que el impacto esta temporada puede ser limitado. Y a pesar de la guerra, muchos dicen que los líderes del Medio Oriente siguen comprometidos con la importancia a largo plazo de construir instituciones culturales para diversificar sus economías. “Existen compradores del Medio Oriente que siguen buscando reforzar las colecciones de estos nuevos museos, y asegurarse de que estos museos tengan obras de calidad real”, dijo Bickar. “No me sorprendería si ves mucha compra del Medio Oriente en esta ronda de ventas.” Sin embargo, los estadounidenses han sido la fuerza impulsora en el mercado de arte global durante años. Porter dijo que incluso si las ofertas de compradores extranjeros son escasas, las ventas en Nueva York parecen prometedoras. “La gran mayoría de las compras son compras estadounidenses”, dijo. “Estadounidenses con dinero en el mercado de valores o en los mercados financieros o en los mercados tecnológicos, incluso en los mercados inmobiliarios, están ganando mucho dinero y comprando obras de arte. Los europeos han sido constantes y fuertes. Los asiáticos, particularmente los chinos continentales, tienen menos representación, pero siguen siendo muy fuertes.”

Muchas de las obras principales cuentan con garantías de terceros o ofertas irrevocables, lo que significa que un comprador ya ha acordado de antemano comprar las obras a un precio mínimo si no hay ofertas más altas en la subasta. Si bien esta práctica elimina parte de la emoción de las subastas en vivo, se ha vuelto cada vez más común a medida que las casas de subastas y los vendedores buscan reducir su riesgo. “Aconsejamos a nuestros clientes que tomen garantías”, dijo Hoffman. “Es una situación beneficiosa para ambas partes.”