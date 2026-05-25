Predicción: St. Etienne vs Nice – Consejos de apuestas, noticias del equipo, datos clave

El estatus de la Ligue 1 en juego, Nice buscará desesperadamente reclamar una ventaja en la primera vuelta cuando viajen a St. Etienne el martes por la noche.

Comenzando con los anfitriones, St. Etienne puede haber sufrido una decepción en los playoffs públicos la temporada pasada, pero el equipo de Philippe Montainer está desesperado por ir un paso más allá esta vez. Arrastrándose más allá de Rodez la semana pasada al asegurar una emocionante victoria por penales, los Verdes saben la importancia de reclamar una ventaja en la primera vuelta cuando regresen al Stade Geoffroy-Guichard el martes por la noche. Firmando su aventura de temporada regular con una actuación sensacional al arrollar 5-0 contra Amiens el 9 de mayo, St. Etienne soñará con una repetición aquí. Marcados como favoritos aquí, el equipo de Montainer estará emocionado por su continua dominación en casa. De hecho, el exentrenador de Toulouse ha visto a su equipo ganar siete de sus últimos ocho enfrentamientos frente a sus propios seguidores, una racha que se remonta al 31 de enero.

Tratando con lo que se ha convertido en una lista de lesiones extensa, St. Etienne no podrá contar una vez más con jugadores como Nadir El Jamali, Florian Tardieu y el defensor portugués Chico Lamba aquí. Sin embargo, Augustine Boakye, que se perdió el partido contra Rodez la semana pasada por cumplir una suspensión de un partido, podría tener un regreso completo.

Volviendo de su propia lesión muscular a principios de mes, Julien Le Cardinal comenzará en el centro de la defensa de St. Etienne. Con 14 goles en la Ligue 2 esta temporada, el internacional georgiano Zuriko Davitashvili llevará gran parte de la amenaza goleadora de Les Verts.

En cuanto a los visitantes, sufriendo lo que ha sido una racha récord esta temporada, Nice ha sido objeto de una gran cantidad de escrutinio público. Vistos por última vez sufriendo un desamor en la Coupe de France a manos de Lens cuando cayeron 3-1 en la capital, el equipo de Claude Puel enfrenta una batalla notable en la carrera por mantenerse en la Ligue 1 y evitar un descenso infame. Incluyendo una derrota 2-1 contra Auxerre a principios de mes, las Águilas no lograron una sola victoria en ninguno de sus ocho últimos partidos consecutivos en la primera división. Del mismo modo, no han registrado una sola victoria en la Ligue 1 en sus desplazamientos desde mediados de marzo, por lo que los invitados del martes viajan a St. Etienne con el peso del mundo en sus hombros. Sin embargo, vale la pena destacar que el deprimido equipo de Puel ha ganado todos sus cinco enfrentamientos previos contra Les Verts por un marcador agregado de 20-4.

A pesar de anotar solo cinco goles en la Ligue 1 esta temporada, el cedido del Eintracht Frankfurt, Elye Wahi, liderará el ataque de Nice el martes por la noche. A punto de cumplir 43 años en octubre, el veterano defensor Dante comenzará en la defensa y se asociará con el graduado de la academia Antoine Mendy.

Viendo a Nice sufrir un desamor en la Coupe de France contra Lens la semana pasada al caer finalmente 3-1 ante Lens, los visitantes del martes se encuentran en el centro de una pesadilla pública. Al borde de lo que sería un infame descenso de la Ligue 1, las Águilas tendrán el peso del mundo en sus hombros. Enfrentándose a un equipo de St. Etienne que ha ganado siete de sus últimos ocho enfrentamientos en el Stade Geoffroy-Guichard, Nice debería prepararse para otra dura prueba a mitad de semana.