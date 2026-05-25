Cade Cunningham y Jalen Duren de Detroit Pistons forman parte de los equipos All-NBA

Los jugadores de los Detroit Pistons, Cade Cunningham y Jalen Duren, obtuvieron los honores All-NBA, anunció el equipo el domingo.

Cunningham fue nombrado para el primer equipo 2025-2026, mientras que Duren entró en el tercer equipo. La distinción marcó la segunda selección All-NBA para Cunningham y la primera para Duren.

El dúo ayudó a los Pistons a lograr un récord de 60-22 en la temporada regular y el puesto número uno en la Conferencia Este, la tercera mejor temporada en la historia de la franquicia, según el equipo.

Cunningham durante la temporada regular promedió 9,9 asistencias por partido, el segundo mejor de la liga. El pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, que también formó parte del primer equipo, promedió 10,7 asistencias, según las estadísticas de ESPN.

La selección general número uno en el draft de la NBA de 2021 tuvo un promedio de 23,9 puntos por partido y, según los Pistons, registró la mayor cantidad de dobles-dobles de la liga entre los escoltas, terminando la temporada regular con 38.

El base del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, el base de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, y el centro de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, también fueron nombrados para el primer equipo.

Duren terminó su cuarta temporada en la liga con 19,5 puntos por partido, la mayor cifra de su carrera, dijo el equipo. También promedió 10,5 rebotes y dos asistencias, mientras lanzaba un 65% desde el campo.

El resto del tercer equipo está formado por el escolta de los Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey, el escolta de los Nuggets, Jamal Murray, el delantero de los Atlanta Hawks, Jalen Johnson, y el delantero centro del Thunder, Chet Holmgren.

Los Pistons fueron eliminados de los playoffs a principios de este mes después de perder en Juego 7 de las semifinales de la Conferencia Este ante los Cleveland Cavaliers.