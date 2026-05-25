Alfred Molina sobre los The Boroughs Spoilers, Trabajando con los Hermanos Duffer y el Legado de Doc Ock: Lo Haría de Nuevo, Sin Duda

¡ALERTA DE SPOILER! Este artículo contiene spoilers de “The Boroughs”, ahora disponible en Netflix.

Alfred Molina cumple 73 años este fin de semana, pero al igual que su personaje en “The Boroughs” de Netflix, no muestra signos de desaceleración. Este año, el actor de “Spider-Man 2” y “Spider-Man: No Way Home” -entre otros créditos- ha protagonizado la comedia dramática independiente “When We Get There” y prestó su voz al pulpo Marcellus en la serie original de Netflix “Remarkably Bright Creatures”. Ahora, lidera “The Boroughs”, una serie original de Netflix que lanzó sus ocho episodios el 21 de mayo.

Creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, y producida ejecutivamente por Matt y Ross Duffer, conocidos por “Stranger Things”, “The Boroughs” sigue a Sam Cooper (Molina), un ingeniero jubilado y ferozmente independiente, que se muda a regañadientes a la comunidad de ancianos titular poco después de perder a su esposa. Cooper conoce rápidamente a sus eclécticos vecinos ancianos, compuestos por un elenco de estrellas seniors como Geena Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Clarke Peters y Denis O’Hare, pero antes de acostumbrarse, apariciones fantasmales y misteriosas desapariciones alertan a Cooper de que algo no está del todo bien en su nuevo hogar.

La vista de un monstruo comiéndose la cara de uno de sus vecinos al final del Episodio 1 es más que suficiente para confirmar las sospechas de Cooper, y con la ayuda de sus nuevos amigos, investigan las prácticas sobrenaturales y siniestras que suceden en The Boroughs. Al final, descubren la verdad: los propietarios de The Boroughs (Seth Numrich y Alice Kremelberg) han estado drenando la vida de sus clientes ancianos para lograr la inmortalidad a través de la energía de una matriarca mágica y desprevenida, conocida como Mother.

En el final, Sam y sus amigos irrumpen en la sede de The Boroughs, secuestran a Mother y la llevan de vuelta a la cueva del desierto donde sus poderes se arraigaron. En el camino, combaten contra enfermeros, gerentes, monstruos y más para destruir la cueva, aliviar a Mother de su sufrimiento y librar a la comunidad de su maldición. Sam de Molina está en el centro de lograr todo esto.

A pesar del éxito de Sam, la temporada termina con los personajes aún viviendo en The Boroughs, ahora con el conocimiento de sus corrientes sobrenaturales. Un último paneo sobre la ciudad con un motivo musical inquietante sugiere que algunas amenazas podrían seguir acechando en las sombras.

Variety se puso al día con Molina antes del estreno de “The Boroughs” para hablar sobre su tiempo interpretando a Sam, el futuro potencial del programa y algunos de los otros papeles con los que ha brillado en pantalla recientemente, desde el Doctor Octopus de Spider-Man hasta un pulpo literal.

Cuéntanos cómo terminaste interpretando a Sam en “The Boroughs”.

Fue el procedimiento habitual. Recibí una llamada de mis representantes y la primera conversación fue que Netflix quería saber tu interés en participar en un proyecto de televisión de larga duración. Le dije a mi agente, “Me encantaría, pero ¿saben que nunca he hecho una serie de televisión que haya durado más de una temporada?” Mi agente me dijo, “No abriría con eso si fuera tú”. Así que no lo hice. Luego tuve una charla con los showrunners por Zoom, quienes me dieron un esbozo básico de la historia, hacia dónde iba y qué esperaban en cuanto al tono y todo. Sonaba realmente interesante, y luego conocí a Will Matthews en persona. Estaba haciendo una obra de teatro en Nueva York en ese momento y él fue a verla con un ejecutivo de Netflix, así que pensé, “Oh, esto podría ser serio. No están bromeando”.

Así que comencé a leer los guiones que me enviaron, y eran realmente buenos. Siempre me he considerado capaz de decidir si un guion es bueno o no, pero a medida que he envejecido, he confiado menos en mis instintos. Por suerte, estoy casado con una escritora [Jennifer Lee] cuyos instintos confío a la perfección. Se lo di y le dije: “Léelo y dime lo que piensas”. Literalmente llegó a la página 12 y dijo: “Oh sí, tienes que hacer esto”. Y lo decía en serio. Lo explicó como lo haría un escritor, hablando de la estructura, el formato, el impulso y los arcos y actos. Los actores no suelen hablar así sobre los guiones. Para nosotros, se trata de la sensación, mientras que ella lo veía como escritora, interpretando cómo la historia podría resistir el escrutinio. Para ese entonces, ya me había enamorado un poco de Sam, así que dije que sí de todo corazón.

¿Los Hermanos Duffer estaban involucrados para cuando te uniste? ¿Eras fan de “Stranger Things” antes de unirte a “The Boroughs”?

Creo que estaban involucrados desde el principio con Will y Jeff, lo que le dio al proyecto un real brillo de respetabilidad. Miras lo que han hecho los Hermanos Duffer y piensas, “Sí, estos tipos saben lo que hacen”. Este es un género que aman y realmente entienden. Son parte de una generación que creció con todos estos clásicos como “E.T.” y “Los Goonies”, y todas esas cosas. Tanto con “Stranger Things” como con “The Boroughs”, han creado un mundo con un atractivo multigeneracional. Estas historias son atemporales, así que desde el principio, todo se sintió muy elegante, y estábamos ansiosos por comenzar.

¿Puedes hablar sobre trabajar con este increíble conjunto de actores mayores? No es frecuente tener tantos ancianos en papeles protagónicos de televisión.

Fue fantástico. Aparte de que parece haber habido un ligero aumento de programas con elencos mayores, creo que lo realmente atractivo para mí fue que con este grupo particular de actores, todos ellos a los que he admirado y algunos de los cuales he trabajado antes, había muchas relaciones interconectadas. Geena y Alfre hicieron una serie de TV en los años 80. Trabajé con Clarke Peters en un programa de policías británico a finales de los años 80. Trabajé con Bill Pullman un par de veces. Trabajé con Alfre en una película. Clarke y Alfre hicieron una película juntos.

Ninguno de nosotros éramos extraños entre nosotros, así que cuando todos nos reunimos, fue como una reunión. No había incomodidad ni timidez. Era como “¡Dios mío, todos estamos aquí!” Así que creó una energía maravillosa, y eso fue encantador. Además, como todos tenemos entre 60 y 70 años, venimos de una generación en la que cuando éramos jóvenes actores trabajando en películas y programas de televisión, entre tomas, no teníamos teléfonos móviles, así que hablábamos unos con otros. Tenemos un historial de entendimiento y de conexión mutua. He trabajado en sets más recientes con actores más jóvenes y, entre tomas, todos se ponen en sus teléfonos. Nadie habla y es un poco extraño, porque el trabajo que hacemos es todo acerca de mantenernos conectados entre nosotros. Dado que todos éramos de cierta generación, nos metimos en un patrón de trabajo que se sintió muy familiar, muy solidario y, como consecuencia, a pesar de que era un gran material en el que trabajar, fue genial trabajar con estas personas. Todos esperábamos al día siguiente y regresar a ello, incluso cuando estábamos haciendo tomas nocturnas difíciles. Estábamos allí el uno para el otro y fue muy divertido, muchas risas. Fue casi el trabajo perfecto.

¿Tuviste una secuencia favorita para filmar a lo largo de la temporada?

No puedo pensar en una escena o secuencia favorita. Hubo muchos episodios que fueron más desafiantes o exigentes que otros, pero eso lo hizo emocionante de hacer. Los momentos que recuerdo tienen menos que ver con el trabajo y más con cómo nos cuidábamos mutuamente mientras trabajábamos. Fue un rodaje largo, y no somos jóvenes. La mayor parte del último episodio tuve bronquitis. Perdí la voz y luego volvió muy aguda y chirriante. Estaba actuando en escenas donde esa era la única voz que tenía, así que sabía que tendríamos que hacer ADR en algún momento. Simplemente seguimos adelante, pero nadie se rió de mí. Nos cuidamos mutuamente, y recuerdo esos momentos con mucho cariño.

Una de las escenas más memorables es cuando cantas “Thunder Road” de Bruce Springsteen como distracción en el penúltimo episodio. Por supuesto, eres un actor musical consumado. Sin embargo, Sam es un tipo bastante reservado con una voz modesta. ¿Cómo fue cantar como Sam?

Me estás halagando la calidad de mi voz. Me considero un actor que puede mantener la melodía en lugar de un cantante. Para llamarte cantante, necesitas una cierta calidad en las cuerdas vocales que yo no tengo. Puedo mantener la melodía, pero la calidad real de mi voz es muy limitada, pero hay muchos musicales en los que solo necesitan actores que puedan mantener la melodía. Así que cuando llegué a cantar en “The Boroughs” como Sam Cooper, fue una transición fácil, porque descubrí que el rango vocal limitado de Sam Cooper coincidía con el de Alfred Molina. Así que pensé, “¡Es un feliz accidente. Él canta tan mal como yo! ¡Eso es genial!” En circunstancias normales, cuando estás cantando profesionalmente, pasarías más tiempo calentando. Poner tu voz en cierta forma, pero esta vez pensé, “Bueno, Sam no es cantante, así que no haría eso”. No de repente iría, “Voy a cantar un poco de karaoke, mejor caliento”. Así que no me calenté, y simplemente fui y canté y salió lo que salió.

Hablemos de la escena final con Mother en la cueva. ¿Dónde la filmaron y cuánto de la secuencia fue CGI versus práctico?

Los diseñadores de producción hicieron un trabajo fantástico. Construyeron estos túneles realmente intrincados en un par de etapas de sonido. En esa escena final donde Seth Numrich y yo tenemos la gran pelea y Mother explota, fue en un set de esta maravillosa cueva que la producción construyó. Fue un set maravilloso para trabajar, porque era muy evocador y se sentía muy real. Hicieron un trabajo fantástico en eso. Cuando tienes ese tipo de detalle, cuenta su propia historia y es muy fácil de manejar.

Así que cuando hicimos la escena, estábamos en este entorno fantástico que nos ayudaba en el camino. No hubo pantalla verde en esa secuencia en particular. Fue todo un set completo. Usamos mucho azul pantalla para crear los efectos de que The Boroughs estaba en medio del desierto, mostrando solo la línea del horizonte. Tuvimos que usar pantalla azul y verde para ese tipo de cosas, para crear el paisaje, pero la mayoría de los sets estaban realmente construidos.

La serie termina con la sugerencia de que habrá más por venir. Aunque Mother está muerta, Sam y sus amigos todavía están en The Boroughs, ahora con el conocimiento de que los monstruos existen. ¿Crees que habrá una segunda temporada?

Todavía no lo sé. No nos lo han dicho, pero si me preguntas qué me gustaría, me encantaría que continuara. Me encantaría que fuera en curso. Creo que los escritores han dicho que siempre fue su intención hacer tres temporadas. Ese es su objetivo, porque sintieron que es un arco perfecto en términos de contar toda la historia. ¿Quién sabe? La televisión puede ser caprichosa, pero también puede darte oportunidades increíbles. Tenemos un elenco maravilloso. Tenemos una gran premisa. Los sets están todos allí. Me encantaría hacer más.

Mirando al futuro, hay una nueva película de Spider-Man que se estrena este verano. Dado que retomaste tu papel como Doc Ock de “Spider-Man 2” en “Spider-Man: No Way Home” en 2021, ¿estás emocionado por ver “Spider-Man: Brand New Day” en los cines?

Sí. Me encantan esas películas. Honestamente, no sé mucho sobre la nueva. Ni siquiera estoy seguro de quién es el villano.

¿Crees que hay más Doc Ock en tu futuro? Marvel sigue trayendo de vuelta actores y personajes.

¿Quién sabe? Cuando hice “Spider-Man 2” para Sam Raimi en 2004, recuerdo que en ese momento me tenían en una opción de tres películas. El contrato decía que si eligieran renovar esa opción, tenían el derecho de traerme de vuelta. Cuando rodé la escena donde Octavius muere y se sacrifica, dije a los productores: “Bueno, supongo que mi opción se anula”. Pero Avi Arad, que dirigía Marvel en ese momento, dijo: “Bueno, nadie realmente muere en este universo”. Así que pensé, “Oh, está bien”, pero no pensé que pasarían 17 años antes de que lo hiciera nuevamente. Luego, cuando me pidieron que volviera, recuerdo haberle dicho a Amy Pascal: “Tengo patas de gallo. Tengo papada. Ya no soy joven” y el director, Jon Watts, dijo: “No te preocupes, podemos arreglar todo eso con tecnología”. Así que me lancé, y “No Way Home” fue muy divertida