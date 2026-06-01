FSU Football persigue al hijo de una ex estrella de la NFL

The Florida State Seminoles have focused on expanding their recruiting footprint this offseason, and those efforts are spanning across multiple classes.

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Los Florida State Seminoles se han centrado en ampliar su huella de reclutamiento esta temporada baja, y esos esfuerzos abarcan varias clases.

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With a retooled coaching staff holding the reins in Tallahassee for the second straight year, head coach Mike Norvell is hoping the changes will have a positive effect on and off the field.

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Con un cuerpo técnico renovado tomando las riendas en Tallahassee por segundo año consecutivo, el entrenador en jefe Mike Norvell espera que los cambios tengan un efecto positivo dentro y fuera del campo.

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READ MORE: FSU’s Mike Norvell Lands At No. 1 In Latest ESPN Ranking

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LEER MÁS: Mike Norvell de FSU llega al número 1 en el último ranking de ESPN

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Florida State is already getting an early jump on recruits who will develop into top prospects over the years to come. Longterm relationships could pay off as the Seminoles try to get back on track.

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El estado de Florida ya está dando un salto temprano en cuanto a reclutas que se convertirán en los mejores prospectos en los próximos años. Las relaciones a largo plazo podrían dar sus frutos a medida que los Seminoles intenten retomar el rumbo.

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One of the recent offers will ring a bell with anyone who's a football fan.

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Una de las ofertas recientes le resultará familiar a cualquiera que sea aficionado al fútbol.

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Florida State Offers Son Of Legendary RB Adrian Peterson

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El estado de Florida ofrece al hijo del legendario corredor Adrian Peterson

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Earlier this month, Florida State extended a scholarship to wide receiver Adrian Peterson Jr., the son of college football and NFL legend, Adrian Peterson.

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A principios de este mes, Florida State extendió una beca al receptor abierto Adrian Peterson Jr., hijo del fútbol universitario y leyenda de la NFL, Adrian Peterson.

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Peterson Jr. is a member of the 2030 recruiting class, making him a rising freshman at the high school level. Ahead of his first snap at Fort Bend Ridge Point High School this fall, he's already picking up steam across the country.

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Peterson Jr. es miembro de la promoción de reclutamiento 2030, lo que lo convierte en un estudiante de primer año en ascenso en el nivel de secundaria. Antes de su primera participación en la escuela secundaria Fort Bend Ridge Point este otoño, ya está ganando impulso en todo el país.

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Florida State joins a list of offers that includes Miami, Baylor, Syracuse, Minnesota, UTSA, and Missouri State. All seven programs have joined Peterson Jr.'s recruitment since March.

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Florida State se suma a una lista de ofertas que incluye Miami, Baylor, Syracuse, Minnesota, UTSA y Missouri State. Los siete programas se han unido al reclutamiento de Peterson Jr. desde marzo.

Me siento muy bendecido de recibir una oferta de la Universidad del Estado de Florida #agtg @TeamKamMartin @RPHS_FB @ChadSimmons_ @CaeaSports @sixstarfootball @247Sports @CoachRMatthews @__AustinButler @Hayesfawcett3 pic.twitter.com/57DtkOQWRh – Adrian Peterson Jr. (@adrianpetersonj) 11 de mayo

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At a young age, Peterson Jr. has shown off elite speed. Earlier this year, he put his talents on display on the track, posting a 10.7 100-meter and 22.07 200-meter.

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A una edad temprana, Peterson Jr. ha demostrado una velocidad de élite. A principios de este año, mostró su talento en la pista, registrando 10,7 en 100 metros y 22,07 en 200 metros.

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Peterson Jr.'s position at the college level is still to be determined. He has the potential to fit in at running back, wide receiver, or defensive back.

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La posición de Peterson Jr. a nivel universitario aún está por determinar. Tiene el potencial de encajar como corredor, receptor abierto o back defensivo.

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The 6-foot-1, 175-pound athlete has yet to be ranked in the 2030 class.

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El atleta de 6 pies 1 pulgada y 175 libras aún no ha sido clasificado en la clase 2030.

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The elder Peterson starred at Oklahoma before lighting up the NFL, setting league and franchise records with the Minnesota Vikings. Peterson was named the NFL MVP in 2012 and was selected to the Pro Bowl seven times, along with seven All-Pro nods.

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El mayor de los Peterson brilló en Oklahoma antes de iluminar la NFL, estableciendo récords de liga y franquicia con los Minnesota Vikings. Peterson fue nombrado MVP de la NFL en 2012 y fue seleccionado al Pro Bowl siete veces, junto con siete nominaciones al All-Pro.

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Peterson finished his professional career with 14,918 rushing yards and 120 rushing touchdowns.

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Peterson terminó su carrera profesional con 14,918 yardas terrestres y 120 touchdowns terrestres.

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Information On Florida State's 2030 Class

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Información sobre la clase 2030 del estado de Florida

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Florida State does not hold a pledge in #Tribe30 at this time.

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El estado de Florida no tiene ningún compromiso en #Tribe30 en este momento.

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Who Is Committed To FSU In The 2027 Class?

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¿Quién está comprometido con FSU en la generación 2027?

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Three-Star QB Logan Flaherty

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El mariscal de campo de tres estrellas Logan Flaherty

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Three-Star TE Connor Winn

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TE de tres estrellas Connor Winn

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Three-Star DE Anthony Cavallaro

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DE tres estrellas Anthony Cavallaro

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Four-Star LB Gregory Batson

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El apoyador de cuatro estrellas Gregory Batson

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Four-Star DB Mekhi Williams

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DB de cuatro estrellas Mekhi Williams

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Three-Star DB Jemari Foreman

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Capataz DB Jemari de tres estrellas

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Three-Star DB DaYon Cooper

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DB DaYon Cooper de tres estrellas

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Who Does Florida State Have At Wide Receiver For The 2026 Season?

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¿A quién tendrá Florida State como receptor abierto para la temporada 2026?

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Duce Robinson, Senior

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Duce Robinson, padre

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Micahi Danzy, Redshirt Sophomore

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Micahi Danzy, estudiante de segundo año de camiseta roja

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Jayvan Boggs, Sophomore

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Jayvan Boggs, estudiante de segundo año

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Tae'Shaun Gelsey, Redshirt Freshman

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Tae’Shaun Gelsey, estudiante de primer año de camiseta roja

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Teriq Mallory, Redshirt Freshman

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Teriq Mallory, estudiante de primer año de camiseta roja

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Devin Carter, Freshman

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Devin Carter, estudiante de primer año

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Jasen Lopez, Freshman

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Jasen López, estudiante de primer año

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EJ White, Freshman

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EJ White, estudiante de primer año

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Darryon Williams, Freshman

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Darryon Williams, estudiante de primer año

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Brandon Bennett, Freshman

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Brandon Bennett, estudiante de primer año

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Jonah Winston, Freshman

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Jonás Winston, estudiante de primer año

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Tony Bland, Freshman

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Tony Bland, estudiante de primer año

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