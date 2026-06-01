Trazado de un posible cronograma de extensión de Sean Payton

The Denver Broncos got GM George Paton's five-year extension done, which brings head coach Sean Payton's future more into focus. Payton has two years left on the initial deal he signed in 2023, and there's no denying how good a job he has done in Denver, nor that he is worthy of an extension.
Los Broncos de Denver consiguió la extensión de cinco años del gerente general George Patonlo que centra más la atención en el futuro del entrenador en jefe Sean Payton. A Payton le quedan dos años del contrato inicial que firmó en 2023, y no se puede negar el buen trabajo que ha hecho en Denver, ni que es digno de una extensión.
While the Broncos could look to get an extension done now with Payton, coaching contracts aren’t as restrictive as player contracts because there's no coaching salary cap. There are still two years left on Payton’s contract, so the Broncos should wait until next year to get an extension done.
Si bien los Broncos podrían buscar una extensión ahora con Payton, los contratos de entrenador no son tan restrictivos como los contratos de jugadores porque no hay un tope salarial para los entrenadores. Todavía quedan dos años en el contrato de Payton, por lo que los Broncos deberían esperar hasta el próximo año para concretar una extensión.
Payton will likely have a timeline similar to the Paton extension. The Broncos will likely handle their negotiations behind the scenes and finish hammering it out after the 2027 NFL draft, since Paton signed his extension on May 8, right after the 2026 draft.
Payton probablemente tendrá un cronograma similar a la extensión de Paton. Es probable que los Broncos manejen sus negociaciones detrás de escena y terminen de negociarlas después del draft de la NFL de 2027, ya que Paton firmó su extensión el 8 de mayo, justo después del draft de 2026.
How much money Payton will get in an extension comes with plenty of variables, including team performance and whether the Broncos are able to win the Super Bowl this year, but, again, coaching contracts aren’t as restrictive, nor as commonly open to the public, so reporting on them is often inaccurate or lacks details.
La cantidad de dinero que Payton recibirá en una extensión depende de muchas variables, incluido el desempeño del equipo y si los Broncos pueden ganar el Super Bowl este año, pero, nuevamente, los contratos de entrenador no son tan restrictivos ni tan comúnmente abiertos al público, por lo que informar sobre ellos a menudo es inexacto o carece de detalles.
Extension Timeline
Cronograma de extensión
Payton will turn 63 in December, and barring health issues, he still has a good 5-10 years left as a head coach. The bigger conversation for the Broncos would be the length of his contract, more than the cost.
Payton cumplirá 63 años en diciembre y, salvo problemas de salud, todavía le quedan entre 5 y 10 años como entrenador en jefe. La conversación más importante para los Broncos sería la duración de su contrato, más que el costo.
Do the Broncos offer a four-year contract extension to put Paton and Payton on the same timeline? Paton's deal keeps him in Denver through the 2030 season.
¿Ofrecen los Broncos una extensión de contrato de cuatro años para poner a Paton y Payton en el mismo cronograma? El acuerdo de Paton lo mantiene en Denver hasta la temporada 2030.
The Broncos could prefer to have Payton's next contract expire in a different year so they don’t have to work out their general manager and head coach contracts at the same time.
Los Broncos podrían preferir que el próximo contrato de Payton expire en un año diferente para no tener que resolver sus contratos de gerente general y entrenador en jefe al mismo tiempo.
Payton is Deserving
Payton se lo merece
At the moment, Payton deserves an extension, barring anything off-field or a complete fall-off this season, where the Broncos are a train wreck. It would take something extreme for that to change, given the job he's done.
Por el momento, Payton merece una extensión, salvo que ocurra algo fuera del campo o una caída total esta temporada, donde los Broncos son un desastre. Se necesitaría algo extremo para que eso cambie, dado el trabajo que ha realizado.
Payton has taken the Broncos from being a borderline laughingstock to nearly AFC champions in three years, and you don't often see a turnaround like that in pro sports. Is he a perfect coach?
Payton ha llevado a los Broncos de ser un hazmerreír a casi campeones de la AFC en tres años, y no es frecuente ver un cambio como ese en los deportes profesionales. ¿Es un entrenador perfecto?
No, but there's no such thing. Even the best coaches of all time had their flaws, just as Payton has his. That doesn’t mean he hasn’t done a great job for the Broncos. He deserves an extension to remain as the Broncos' head coach for seven-plus years.
No, pero no existe tal cosa. Incluso los mejores entrenadores de todos los tiempos tuvieron sus defectos, al igual que Payton tiene los suyos. Eso no significa que no haya hecho un gran trabajo para los Broncos. Merece una extensión para permanecer como entrenador en jefe de los Broncos por más de siete años.
Protégé: HC in Waiting?
Protégé: ¿HC en espera?
With Payton's advancing age, Denver could start looking for someone to be his protégé to grow and wait in the wings to take over when he does call it a career. However, that could still be 10 years down the road, so it may be a bit early to plan around such a possibility.
Con la avanzada edad de Payton, Denver podría comenzar a buscar a alguien que sea su protegido para crecer y esperar entre bastidores para tomar el control cuando termine su carrera. Sin embargo, todavía podrían pasar 10 años más, por lo que puede ser un poco pronto para planificar esa posibilidad.
Some have suggested that Denver should let Payton walk after his contract is up and somehow manage to keep Davis Webb as his replacement. However, there are two problems with that: first, Payton has shown he deserves an extension; second, Webb has a good shot at landing a head-coaching job after this season and won't make it to 2028, when Payton’s current contract expires.
Algunos han sugerido que Denver debería dejar ir a Payton después de que finalice su contrato y de alguna manera lograr mantener a Davis Webb como su reemplazo. Sin embargo, hay dos problemas con eso: primero, Payton ha demostrado que merece una extensión; En segundo lugar, Webb tiene buenas posibilidades de conseguir un puesto de entrenador en jefe después de esta temporada y no llegará hasta 2028, cuando expire el contrato actual de Payton.
Tapping Webb as Payton's eventual successor would be a huge show of faith in a first-time offensive coordinator and play-caller. However, by 2028, there would be a lot more answers about Webb as a coach. Still, two years is a long time to wait in the NFL, and it'd be awkward to plan for that given what Payton has done for the team.
Elegir a Webb como eventual sucesor de Payton sería una gran muestra de fe en un coordinador ofensivo y un encargado de jugadas por primera vez. Sin embargo, para 2028, habría muchas más respuestas sobre Webb como entrenador. Aún así, dos años es mucho tiempo de espera en la NFL, y sería incómodo planificar eso dado lo que Payton ha hecho por el equipo.
The Takeaway
La comida para llevar
The most reasonable and probable outcome is that the Broncos get an extension done with Payton next year, unless he doesn't want it or the wheels fall off this coming season. Health-willing, Payton has many years left as a coach, but for the next nine months or so, the topic of an extension can be put on the back burner.
El resultado más razonable y probable es que los Broncos consigan una extensión con Payton el próximo año, a menos que él no la quiera o que todo se caiga la próxima temporada. Con buena salud, a Payton le quedan muchos años como entrenador, pero durante los próximos nueve meses aproximadamente, el tema de una extensión puede quedar en un segundo plano.
