Los Knicks comienzan a intensificar los preparativos para el enfrentamiento de las Finales de la NBA con los Spurs

Cuando los New York Knicks se negaron a colgar una pancarta tras vencer a los San Antonio Spurs para ganar la copa de la nbalo hicieron porque estaban esperando celebrar algo más grande.

Esa espera es de 53 años y sólo puede terminar ahora ganando de nuevo a los Spurs.

“Son un equipo especial”

Casi una semana después de conseguir su primer lugar en las Finales de la NBA desde 1999los Knicks finalmente pudieron entrenar el domingo sabiendo para quién estaban entrenando, después de que Victor Wembanyama y los Spurs derribó a la ciudad de Oklahoma el sábado por la noche en el Juego 7 de las finales de la Conferencia Oeste.

“Quiero decir, son un equipo especial”, dijo el guardia de los Knicks, Deuce McBride. “Obviamente tienen al Jugador Defensivo del Año, obviamente una gran organización y tienen muchos jóvenes fantásticos, así que estamos emocionados por este enfrentamiento”.

Es el mismo de la última vez que los Knicks estuvieron en las Finales de la NBA, cuando los Spurs les ganaron hace 27 años para dejar a Nueva York sin título desde 1973.

La victoria en la Copa de la NBA actuó como catalizador para los Knicks

Los Knicks creían que iban a tener una buena oportunidad de poner fin a la sequía este año y hicieron una prueba para perseguir un campeonato en diciembre, cuando vencieron a San Antonio en Las Vegas para ganar la Copa de la NBA.

Josh Hart de los Knicks, a la derecha, dispara el balón sobre el castillo de Stephon de los Spurs durante el primer cuarto en el Madison Square Garden el 1 de marzo de 2026. Foto de Dustin Satloff/Getty Images



Luego, los Knicks dejaron de unirse a los Lakers y Milwaukee, los ganadores anteriores del torneo de la temporada, al levantar una pancarta en el Madison Square Garden para reconocerlo. No le dan mucha importancia a esa victoria seis meses después, sabiendo lo diferentes que son ambos equipos.

“Obviamente había buena energía en torno a eso, pero no creo que realmente vaya a ser equivalente a cómo será la atmósfera o la energía en su casa, o obviamente en el Garden”, dijo el alero de los Knicks, Josh Hart.

“Técnicamente ese partido no ocurrió, así que no creo que podamos aprender nada de eso”, añadió Hart, burlándose del hecho de que la final de la Copa, el partido número 83 para los dos equipos, no cuenta en la clasificación ni en las estadísticas.

Los equipos dividieron los dos partidos que sí importaron, con la victoria de San Antonio en la víspera de Año Nuevo iniciando una espiral de mitad de temporada para un club de los Knicks que llegó con un récord de 23-9. Luego, después de que los Spurs quedaran invictos en febrero, Nueva York rompió su racha de 11 victorias consecutivas con una victoria en casa por 114-89 el 1 de marzo.

Los Knicks tienen que navegar sin jugar por un tiempo

El primer juego es el miércoles en San Antonio. Más que Wembanyama y los Spurs, el mayor problema de los Knicks podría ser su falta de ritmo de juego.

Debido a que están avanzando en la postemporada con una racha ganadora de 11 juegos, ese será apenas el décimo juego en un lapso de 35 días para los Knicks, comenzando con el partido decisivo del 30 de abril contra Atlanta en el Juego 6 de la primera ronda.

Luego barrieron a Filadelfia y tuvieron más de una semana de descanso antes de abrir las finales de la Conferencia Este contra Cleveland. Su inactividad se mostró claramente después de ese descanso prolongado, ya que acertaron 4 de 23 en triples durante tres cuartos y se quedaron atrás por 22 puntos al comienzo del cuarto antes de recuperarse para ganar en tiempo extra.

“Entendemos lo que pasó la última vez que tuvimos un despido como este, así que simplemente estamos tratando de ser mejores que la última vez”, dijo el centro Karl-Anthony Towns.

Ese fue el único problema que tuvieron los Knicks con los Cavaliers, ganando fácilmente los siguientes tres juegos y terminando la serie el lunes pasado. Han superado a sus oponentes por 262 puntos durante la racha ganadora, el margen más grande en cualquier lapso de 11 juegos en la historia de la NBA.

Los Knicks no esperan nada tan fácil contra los Spurs, cuya victoria en el enfrentamiento de 1999 fue el primero de cinco títulos de la NBA. El entrenador de Nueva York, Mike Brown, estuvo en la banca en uno de ellos como asistente de Gregg Popovich, y fue el entrenador perdedor en otro cuando los Spurs barrieron a Cleveland en 2007.

“Tengo vínculos con San Antonio y uno aprecia a la gente, aprecia el viaje y todas esas otras cosas”, dijo Brown, quien tiene familiares que aún viven en San Antonio. “Pero al final del día, así como ellos quieren vencerte, tú definitivamente quieres vencerlos”.