Netanyahu dice que Israel golpeará Beirut mientras el conflicto en Líbano se profundiza

Benjamin Netanyahu dice que ha ordenado a las fuerzas israelíes golpear los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiyeh.

Viene cuando el ejército israelí amplió su incursión en el sur de Líbano, avanzando al norte del río Litani y recapturando el estratégico Castillo de Beaufort el domingo, 44 años después de que lo ocupara por primera vez.

Tanto Israel como Hezbolá se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego nominal mediado por Estados Unidos, que oficialmente comenzó el 17 de abril.

“Ante las repetidas violaciones del alto el fuego en Líbano por parte de la organización terrorista Hezbolá y los ataques a nuestras ciudades y ciudadanos, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz han instruido a las FDI para golpear objetivos terroristas en el distrito de Dahiyeh de Beirut”, dijo un comunicado conjunto de Netanyahu y Katz.

Dahiyeh suele describirse como un bastión de Hezbolá y ha soportado gran parte del bombardeo de la capital. Es un suburbio residencial densamente poblado compuesto principalmente por musulmanes chiítas, junto con cristianos y refugiados palestinos.

(Hechos: Netanyahu ordenó un ataque en los suburbios del sur de Beirut. La operación militar israelí se expandió en el sur del Líbano. Violaciones del alto el fuego por parte de Israel y Hezbolá. Dahiyeh es un área residencial densamente poblada, con mayoría de población musulmana chiíta.)

[Contexto: noticias de conflicto militar en el Líbano]

[Cómo hacer comprobaciones con hechos: verificar fuentes confiables para confirmar los eventos mencionados en el artículo y buscar información actualizada sobre el desarrollo de la situación en la región.]