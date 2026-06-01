Mick Jagger dice que no puede esperar para hacer una gira con los Rolling Stones nuevamente.

Mick Jagger dijo que “no puede esperar” para llevar de nuevo a The Rolling Stones de gira. Durante una entrevista con BBC Radio 2 junto a Ronnie Wood, Jagger confirmó que la banda de rock planea hacer una gira de nuevo en el futuro.

“Me encantaría salir de gira”, dijo Jagger. “No puedo esperar”. Añadió, para manejar las expectativas: “No creo que sea este año. Pero espero que sea lo más pronto posible”.

La confirmación de Jagger llega después de que la banda aparentemente descartara planes el año pasado para una gira de estadios en el Reino Unido y Europa prevista para 2026. En enero pasado, surgió un informe que indicaba que el grupo recibió varias ofertas para shows durante el verano, pero las rechazó debido a problemas logísticos relacionados con los lugares y los viajes, así como a compromisos previos.

The Rolling Stones hicieron su última gira en 2024 en apoyo a su álbum de 2023, “Hackney Diamonds”, con 20 conciertos en América del Norte. La gira fue una gran producción, que implicó ensayos de más de 60 canciones del catálogo de la banda después del lanzamiento del álbum en Londres y un concierto sorpresa en la ciudad de Nueva York.

La banda se prepara para lanzar un nuevo álbum, “Foreign Tongues”, el 10 de julio. El álbum fue grabado en Metropolis Studios de West London con el productor Andrew Watt, quien también trabajó en “Hackney Diamonds”. Además de Jagger, Keith Richards y Wood, el álbum cuenta con el regreso del bajista Darryl Jones, el tecladista Matt Clifford y el baterista Steve Jordan. El álbum también incluye una aparición del difunto baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, que fue grabada durante una de sus últimas sesiones antes de su muerte en 2021. Los artistas invitados en el álbum incluyen a Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Durante la entrevista con BBC Radio 2, Jagger explicó que la colaboración con Smith surgió por casualidad en un evento de la industria.

“Dijo Jagger: “Estaba parado allí con la espalda hacia mí y llevaba un largo vestido, y cuando se volvió, estaba cubierto de lápiz labial. Y yo dije, “Eres Robert Smith de The Cure”. Él dijo, “Sí, nunca nos hemos conocido”. Y yo dije, “Mientras estás aquí, es mejor que vayas y hagas algo”. Así es como funcionan a veces las colaboraciones.”

Agregó sobre McCartney: “Nunca habíamos tocado con él antes. Había cantado con él antes, pero nunca habíamos tocado un instrumento musical juntos. Eso fue muy emocionante. Él aprendió muy rápido.”