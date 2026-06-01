Estados Unidos bombardea instalaciones militares iraníes y Kuwait es alcanzado por disparos de drones y misiles

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DUBAI, Emiratos Árabes Unidos – Estados Unidos bombardeó sitios de control de radares y aviones no tripulados iraníes en Irán después de que Teherán derribara un avión no tripulado MQ-1 Predator este fin de semana, dijo el lunes el ejército estadounidense. Irán reconoció haber lanzado un ataque de represalia, mientras que Kuwait dijo que estaba interceptando disparos de aviones no tripulados y misiles entrantes.

Los ataques en duelo reflejan la fragilidad de un alto el fuego de una semana en la guerra de Irán, que ha visto repetidos ataques incluso cuando funcionarios estadounidenses e iraníes intentan negociar un acuerdo para extenderlo. Mientras tanto, Irán ha mantenido su control sobre el Estrecho de Ormuz, interrumpiendo el suministro mundial de energía, ya que una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados alguna vez pasó por la estrecha boca del Golfo Pérsico.

Mientras tanto, los combates continúan intensificándose a medida que Israel extiende su ocupación del Líbano más allá del río Litani y mientras el grupo militante Hezbollah continúa lanzando aviones no tripulados hacia Israel.

El ejército estadounidense ataca a Irán

El Comando Central del ejército estadounidense dijo que llevó a cabo ataques en Irán el sábado y el domingo alrededor de la ciudad de Geruk y en la isla Qeshm.

“Los ataques medidos y deliberados ocurrieron… en respuesta a acciones agresivas iraníes que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”, dijo el Comando Central.

“Los aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente eliminando las defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban claras amenazas a los barcos que transitaban por aguas regionales”.

El Predator ha sido retirado gradualmente del servicio por la Fuerza Aérea de EE. UU., que ahora vuela con el MQ-9 Reaper, aunque el Ejército de EE. UU. todavía vuela con el Predator. El ejército estadounidense dijo que ningún soldado estadounidense resultó herido en los ataques.

Kuwait informa fuego entrante

Mientras tanto, Kuwait dijo que sus defensas aéreas habían abierto fuego el lunes por la mañana temprano para interceptar ataques de drones y misiles. La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán en una declaración publicada por la agencia de noticias estatal IRNA que las fuerzas estadounidenses habían atacado una torre de telecomunicaciones.

La Guardia dijo que respondió con un ataque sin decir dónde, probablemente en referencia al ataque a Kuwait. El país alberga la Central del Ejército de EE. UU., el comando avanzado del Ejército en Medio Oriente.

Posteriormente, la televisión estatal iraní compartió imágenes del lanzamiento del misil balístico, incluido un primer plano que muestra una pegatina en su cuerpo que representa a un magullado presidente estadounidense, Donald Trump, superpuesto en un “cerrado” Estrecho de Ormuz con la leyenda: “Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región”.

Los ataques sacuden las conversaciones de alto el fuego

Los ataques representan la última escalada entre Estados Unidos e Irán, incluso cuando ambos han insistido en que continúan negociando, particularmente sobre las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. Durante el fin de semana, Estados Unidos disparó un misil contra la sala de máquinas de un carguero con bandera de Gambia que intentaba romper su bloqueo de los puertos iraníes.

Un puñado de barcos han logrado salir del estrecho, pero la presión sobre el suministro mundial de energía continúa, así como sobre los fertilizantes químicos, lo que ha generado temores de escasez de alimentos. La región del Golfo produce el 30% de los fertilizantes químicos comercializados a nivel mundial.

Trump se reunió con asesores el viernes, pero aún tiene que decidir si seguirá adelante con un acuerdo para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no se había cerrado.

Trump expresó optimismo sobre las conversaciones en una publicación en su plataforma Truth Social el lunes temprano en Washington, burlándose de los críticos sin abordar el fuego cruzado en curso.

“Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será bueno para Estados Unidos y aquellos que están con nosotros”, escribió. “Sólo siéntate y relájate, al final todo saldrá bien. ¡Siempre sale bien!”.