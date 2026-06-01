El caso argentino del 7 de octubre podría remodelar el derecho internacional

Las implicaciones estratégicas de un caso penal sometido a jurisdicción universal por la masacre liderada por Hamás que comenzó el 7 de octubre de 2023 se extienden mucho más allá del posible castigo de sus perpetradores materiales –a quienes Israel ya está persiguiendo de facto– hacia una consecuencia mucho más profunda: la reformulación del marco fáctico y legal a través del cual se entiende el conflicto a nivel internacional, con un impacto directo en la construcción de su verdad jurídica y la disputa narrativa más amplia.

En primer lugar, porque demuestra que no se trató de un hecho aislado, sino de un crimen continuado y prolongado a través de secuestros y desapariciones forzadas –con torturas y asesinatos cometidos en cautiverio– que persistió hasta la recuperación del último rehén o la devolución de sus restos.

Esto es consistente con la doctrina internacional y con la posición de las propias Naciones Unidas, que clasifica las desapariciones forzadas como “crímenes continuos” que persisten hasta que se aclara la suerte o el paradero de la víctima (Doc. ONU A/HRC/16/48, 26/01/2011). En consecuencia, el hecho delictivo se extiende hasta el 26 de enero de 2026, fecha en la que fueron recuperados los restos del último rehén.

Esa continuidad se ve reforzada por la persistencia de ataques contra la población civil llevados a cabo no solo por Hamás, sino también por otros actores que progresivamente se sumaron a la agresión: Hezbolá, a partir del 8 de octubre de 2023, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a partir del 13 de abril de 2024, para apoyar y ampliar el asalto inicial, escalando tanto la escala como la intensidad de los ataques indiscriminados con misiles, cohetes y proyectiles contra toda la población civil del territorio israelí.

Tal conducta no sólo cae dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad bajo el Artículo 7 del Estatuto de Roma, sino también – en la medida en que involucra actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico o religioso – dentro de la categoría de intento de genocidio bajo el Artículo 6 del Estatuto, cuya consumación fue impedida sólo por circunstancias fuera del control de los perpetradores.

ESCALAS DE JUSTICIA decoran el edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, en 2019. (crédito: PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS)

La intención específica (dolus specialis) surge no sólo de la dinámica operativa de los ataques en sí, sino también de las cartas fundacionales y manifiestos de las organizaciones involucradas, así como de las repetidas declaraciones públicas de sus líderes reafirmando explícitamente el mismo objetivo exterminador.

Dentro de este marco, el procesamiento de los perpetradores materiales necesariamente se extiende a sus redes financieras, estructuras de apoyo logístico y mecanismos de coordinación internacional, lo que podría permitir órdenes de arresto, solicitudes de extradición e incluso juicios en ausencia si los perpetradores se niegan a comparecer o permanecer bajo protección estatal.

Sin embargo, hay una dimensión adicional: el enjuiciamiento de formas organizadas de legitimación, propaganda y apoyo ideológico a estos crímenes difundidos a través de plataformas mediáticas, organizaciones satélite y redes de defensa transnacionales, que a su vez pueden caer dentro de categorías criminales asociadas con la incitación o la glorificación de crímenes internacionales.

Caracterizar adecuadamente los acontecimientos como un crimen continuo también conlleva otra consecuencia decisiva: altera radicalmente el marco legal en el que deben evaluarse las acciones de Israel, ya que ya no pueden tratarse como un fenómeno aislado y desconectado, sino más bien como una reacción sostenida a un ataque criminal en curso.

Mientras Israel siga siendo víctima de una agresión continua, cualquier posible responsabilidad penal sólo podrá examinarse en términos de legítima defensa y sus posibles excesos.

Caracterizaciones jurídicas dentro del sistema del Estatuto de Roma

Es particularmente significativo que tal caracterización jurídica pueda surgir de una jurisdicción integrada en el sistema del Estatuto de Roma, porque afecta directamente a otras jurisdicciones que operan dentro del mismo orden jurídico internacional, en particular ciertas jurisdicciones europeas que actualmente siguen procedimientos contra ciudadanos israelíes como presuntos autores de crímenes de guerra.

El surgimiento de una caracterización jurídica opuesta dentro de un mismo sistema internacional crea una tensión capaz de obstaculizar el avance de tales procesamientos, dada la contradicción interna generada dentro de ese orden jurídico compartido.

Pero el impacto más decisivo tiene que ver con la propia Corte Penal Internacional (CPI), donde el fiscal ha construido el caso en torno a una fragmentación temporal falsa y artificial: Hamás es acusado de un crimen supuestamente cometido y completado el 7 de octubre, mientras que Israel es acusado de un acto supuestamente separado que comenzó el 8 de octubre y continúa a partir de entonces.

La inconsistencia de esa construcción se hace evidente por dos razones.

Primero, porque la respuesta israelí no comenzó el 8 de octubre, sino el 7 de octubre mismo, simultáneamente con la agresión inicial y mientras aún se estaba desarrollando. Dado que se trata de una cuestión de conocimiento público, la separación temporal parece ser una distorsión deliberada destinada a disociar artificialmente un único continuo de acontecimientos en dos delitos ostensiblemente autónomos, permitiendo así el procesamiento de la víctima.

En segundo lugar, e igualmente deliberado, está el intento de considerar que el crimen inicial se completó el 7 de octubre a pesar de su continuación mediante el secuestro, cautiverio y desaparición de 251 personas secuestradas, ya que el fiscal no puede ignorar de manera plausible la doctrina internacional que rige los “crímenes continuos” precisamente bajo estas circunstancias.

En consecuencia, si se establece una caracterización jurídica dentro de una jurisdicción del Estatuto de Roma según la cual el 7 de octubre constituye un crimen continuo prolongado mediante secuestros, cautiverio y ataques continuos contra civiles, entonces emerge un marco fáctico y legal alternativo, uno capaz de respaldar impugnaciones bien fundadas a las actuales acusaciones internacionales y a las medidas cautelares adoptadas sobre esa base.

En ese sentido, la jurisdicción argentina opera como un mecanismo correctivo, obligando a replantearse las acusaciones contra Israel como cuestiones relativas a un posible exceso o desproporcionalidad en el ejercicio de la legítima defensa.

La cuestión adquiere una dimensión aún más amplia porque Israel no es parte en el Estatuto de Roma y, por lo tanto, comparece ante la CPI exclusivamente en la posición del acusado y únicamente en una postura defensiva.

La apertura de procedimientos dentro de su jurisdicción permite a Israel, indirectamente, pasar a la ofensiva al introducir en el mismo sistema jurídico internacional una construcción alternativa capaz de remodelar la narrativa y la arquitectura jurídica que actualmente rige el ámbito internacional.

