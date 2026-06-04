Exclusivo | El presidente Trump planea asistir al Juego 3 en el MSG mientras los Knicks organizan las primeras Finales de la NBA en 27 años

El primer partido de las Finales de la NBA en Nueva York en 27 años tendrá un invitado presidencial.

El presidente Trump planea asistir al Juego 3 de la serie Knicks-Spurs el 8 de junio en el Madison Square Garden, dijeron fuentes a The Post, aunque siempre existe la posibilidad de que los planes cambien.

MSG realizó controles de seguridad en preparación para su posible visita, según las fuentes.

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una cena en el “Rose Garden Club” en honor a la Semana de la Policía en la Casa Blanca en Washington, DC, el 11 de mayo de 2026. AFP vía Getty Images

El alcalde de la ciudad de Nueva York y fanático acérrimo de los Knicks, Zohran Mamdani, también planea asistir al Juego 3, aunque no se espera que se siente junto al presidente, según las fuentes.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a comentarios.

Trump dijo anteriormente que planeaba asistir a uno de los juegos de las Finales de la NBA en Nueva York, con el Juego 3 programado para el 8 de junio, el Juego 4 el 10 de junio y un posible Juego 6 el 16 de junio.

El nativo de Nueva York también planeaba asistir al Juego 5 de las finales de la Conferencia Este, pero los Knicks aseguraron su primer lugar en las Finales desde 1999 al barrer a los Cavaliers en cuatro juegos.

Los New York Knicks sostienen el trofeo del Campeonato de la Conferencia Este después del Juego 4 de la serie de playoffs de baloncesto de la NBA de las finales de la Conferencia Este contra los Cleveland Cavaliers en Cleveland, el lunes 25 de mayo de 2026. Foto AP/Tim Phillis

â€”Me invitaron a hacerlo. iba a ir el miercoles [Game 5 of the Eastern Conference Finals]pero lo cerraron muy rápidamente. Son geniales, y Jim Dolan es un gran tipo; como saben, es propietario y está a cargo del Madison Square Garden. Está teniendo un buen año”, dijo Trump a Emily Goodin del Post el 27 de mayo.

Â¡Vaya, qu equipo! Ganan todos sus juegos. Realmente tienen grandes jugadores. Creo que iré a uno de los juegos, sí. Me invitaron numerosas personas y Jim, y creo que es genial. Genial verlo. Los Knicks realmente han sufrido durante años y ahora lo están haciendo muy bien”.

Donald Trump en un partido de los Knicks en 2014 junto a Bill O’Reilly. Anthony J. Causi para el Correo de Nueva York

El presidente Trump ha asistido a varios eventos deportivos de alto perfil a lo largo de sus dos mandatos, incluida la victoria de los Eagles en el Super Bowl de 2025 sobre los Chiefs en Nueva Orleans y la final masculina del US Open de 2025 en Queens.