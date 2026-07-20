Mundial 2026: mejor gol, jugador, aficionados y momentos: vota por el tuyo

Phil McNulty, redactor jefe de fútbol de BBC Sport

México. La pura pasión y amor por su equipo y el fútbol fue increíble. También gente y fans tan amables y acogedores. Increíblemente cálida y amable en la derrota.

Estábamos en un restaurante en la Ciudad de México la noche antes de que tocaran en Inglaterra, y un MC recorría cada mesa preguntando de qué país era la gente. Cuando les dijimos que éramos de Inglaterra, se lo anunciamos al resto de comensales, que estallaron en un espontáneo aplauso.

John Bennett, Servicio Mundial de la BBC

Unas palabras para los aficionados de Curazao con los que estuve dentro del estadio de Filadelfia, porque ¿quién iba a imaginar que los aficionados de una nación de sólo 150.000 habitantes podrían hacer tanto ruido? ¿Quedaba alguien en la isla? Pero el Brasil Para mí los aficionados lo ganan porque no se limitan a apoderarse de los estadios; se apoderan de las ciudades; Filadelfia se sintió como Río o Sao Paulo durante 48 horas cuando estuvieron en la ciudad.

Alex Howell, reportero de Inglaterra de BBC Sport

El hinchas colombianos Se hizo cargo del Arrowhead Stadium en Kansas City cuando jugaron contra Ghana y lo hizo sentir como una fiesta.

Liz Conway, periodista deportiva de la BBC

Los fanáticos de Noruega Estuvieron brillantes y su legendaria pelea vikinga se apoderó de la Copa del Mundo. El cántico se convirtió en una sensación mundial y creó una atmósfera inolvidable en cada estadio al que ingresaron. Los momentos más emblemáticos se produjeron después de los partidos, cuando los jugadores se unieron a los aficionados para liderar la fila vikinga desde el campo, uniendo a miles de seguidores en celebración.

Gary Rose, periodista deportivo de la BBC

Estuve radicado principalmente en Los Ángeles para la Copa del Mundo. hay una gran población mexicana Allí y por lo que viví, sin duda fueron los mejores seguidores. Hicieron ruido, muy ruidoso, en cada partido de México y cuando ganaron se podían escuchar fuegos artificiales en todo Los Ángeles mientras sus distintivas camisetas verdes se veían por todas partes.

Neil Johnston, periodista deportivo de la BBC

La disputa vikinga de Noruega Fue divertido de ver, con fanáticos vestidos con camisetas rojas sentados en filas y remando al ritmo. La afición noruega también brindó un momento divertido durante el partido de cuartos de final contra Inglaterra. Cantaron “Te vas a casa, te vas a casa, Inglaterra se va a casa” mientras ganaban 1-0 en Miami. Momentos después, Jude Bellingham empató.

John Murray, BBC Radio 5 en vivo

los mexicanos. Tuve la suerte de vivir dos partidos en el Azteca. Ahí estaba el corazón de este Mundial y era un placer contemplar el apoyo a su equipo.

Ian Dennis, BBC Radio 5 en vivo

Argentina. En dos ocasiones, en Miami y Kansas City, he estado en estadios donde su apoyo ha superado los 60.000 aficionados. La gran escala de números se corresponde con su pasión salvaje. Cantan constantemente y han generado las mejores atmósferas que he encontrado en Estados Unidos.