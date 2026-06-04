Lauv se retira de la gira con Khalid citando luchas de salud mental: Tratando de ser fuerte

Lauv se retira de su puesto de apertura en la gira It’s Always Summer Somewhere de Khalid debido a problemas de salud mental.

“Estuve tratando de ser lo suficientemente fuerte como para volver ahí afuera y compartir esta música con todos ustedes”, escribió en Instagram el martes. “Pero debo ser honesto conmigo mismo y contigo: estoy luchando profundamente en este momento, y necesito alejarme por un tiempo para cuidar de mi salud mental”.

Se disculpó con sus seguidores, Khalid y aquellos que asistirán a la gira. También mencionó su transparencia con respecto a su salud mental en el pasado y cómo “están entrelazadas en casi todas las canciones que he escrito”.

Lauv expresó la esperanza de que su apertura impulse a otros a buscar ayuda. “Si ser abierto sobre esto en este momento ayuda a que incluso una persona mire sus sentimientos e intente abordar lo que está sucediendo, entonces espero que algo bueno salga de ello. Haré todo lo posible para mejorar, volver a un lugar creativo y regresar a hacer lo que más amo”.

Khalid expresó su apoyo a la decisión de Lauv de alejarse y destacó su perseverancia. “Te deseo una abundancia de amor, luz y claridad en tus momentos oscuros”, escribió en Instagram. “Verte actuar y hacer lo que te apasiona cada noche ha sido un placer, y sé con certeza que cuando estés curado, seguirás haciendo aún más cosas grandiosas. Tus historias y canciones han impactado a tantos seguidores y oyentes, y todos seguiremos estando allí para ti”.

En mayo, la pareja lanzó el sencillo colaborativo “Tied Up”. Poco después, Khalid comenzó su gira, la primera en seis años, para promocionar su cuarto álbum “After the Sun Goes Down”. Aproximadamente la mitad de la gira por Estados Unidos sigue antes de que Khalid se dirija a Europa y Oceanía para fechas seleccionadas en otoño.

Lauv lanzó su segundo disco “All 4 Nothing” en 2022 a través de A5B. “Estuve reconsiderando muchas cosas en mi vida, encontrando equilibrio y revisitando la infancia y mi luz innata”, dijo a Rolling Stone. “Sentí que lo había perdido antes, así que gracias a la terapia, la meditación y el hecho de que pude hacer este álbum”.