Pérez promete anunciar una gran incorporación de Madrid en medio de los vínculos de Konate y Dumfries

Pérez promete anunciar una gran incorporación de Madrid en medio de los...

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se ha comprometido a anunciar una “gran” fichaje a finales de esta semana, con informes que sugieren que traerán a Ibrahima Konate y Denzel Dumfries.

Madrid celebrará una elección presidencial el domingo, con Pérez, quien está en su segundo mandato en el cargo desafiado por Enrique Riquelme.

Los Blancos vienen de un par de temporadas sin grandes títulos, sin entregar la LaLiga, la Copa del Rey o la Liga de Campeones en campañas consecutivas por primera vez desde 2008-09 y 2009-10.

Es probable que sean activos en la ventana de transferencias, con un esperado movimiento para Konate que se espera se haga realidad después de su salida del Liverpool como agente libre.

Y en los últimos días, informes también han afirmado que Madrid activará una cláusula de liberación de 20 millones de euros en el contrato de Dumfries con el Inter, sumando más competencia en el lateral derecho después de que Trent Alexander-Arnold tuviera una difícil primera temporada en España.

En una entrevista con el periódico español El Español, publicada el miércoles, Pérez dijo: “Este jueves anunciaré mi primera gran fichaje para la próxima temporada. Todos conocen mi proyecto deportivo: tener a los mejores jugadores y seguir ganando”.

Dumfries ha estado con el Inter desde 2021, ganando dos títulos de Serie A y tres Copas Italia, además de terminar como subcampeón de la Liga de Campeones en dos ocasiones.

Ha disputado 207 partidos en total con el Nerazzurri, y sus 49 participaciones en goles (27 goles, 22 asistencias) en todas las competiciones lo sitúan en el octavo puesto entre todos los defensores de las cinco mejores ligas de Europa desde su debut en el club.

Se espera que Pérez también traiga de vuelta a José Mourinho para una segunda etapa en el Estadio Santiago Bernabéu, luego de la salida de Álvaro Arbeloa.

Se negó a confirmar esos rumores al decir: “Pronto anunciaré quién será el nuevo entrenador del Real Madrid. Tendremos más nombres antes del domingo, no se preocupen”.