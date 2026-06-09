Noticias – Lo más destacado de los deportes de primavera

Con otro año académico en los libros, aquí hay un vistazo a los aspectos más destacados de la temporada de primavera de los Continentales y algunas de las tomas de acción favoritas del fotógrafo Josh McKee. Para obtener más información sobre la temporada de primavera de los Continentales, visite el sitio de Atletismo.

Ganadores del premio Atleta Senior, desde la izquierda: Sebastian van Wanroy, Ramón Aroca González, Becky Felker, Jade Matthias, Taylor Harris, Jacob Shulman y Hadley Rogers.Foto de : Zack Stanek

Anuncio de los ganadores de nuestros premios para atletas senior

Jade Matías ’26cuatro veces nadador y golfista estadounidense Ramon Aroca Gonzalez ’26un All-American con tres menciones de honor, fueron honrados como los mejores atletas de Hamilton de la Clase de 2026 en la Celebración de Jack B. Riffle en mayo. Los premios Riffle se entregan anualmente desde 1987 al mejor atleta masculino y femenino de la categoría senior.

Jugador utilitario de softbol Hadley Rogers ’26 y jugador de squash Jacob Shulman ’26 recibió los premios Jean-Marius Gelas Memorial, que se entregan anualmente a un estudiante-atleta de último año, masculino y femenino, que haya mostrado un desarrollo sobresaliente en espíritu deportivo, liderazgo, carácter y capacidad atlética durante sus años universitarios.

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Atleta de cross country y atletismo Taylor Harris ’26 y nadador Sebastián van Wanroy ’26 recibió los premios Milton H. Jannone, que se entregan anualmente a un atleta senior masculino y femenino que exhiba atletismo, liderazgo y logros académicos sobresalientes.

El jugador de hockey sobre césped ganó el premio Jon Hind ’80 Buff and Blue en honor al ex estudiante-atleta, entrenador asistente y director de atletismo de Hamilton. Becky Felker ’26. El destinatario encarna los más altos ideales de ser un Hamilton Continental a través del liderazgo, el espíritu deportivo, una ciudadanía sobresaliente, el servicio desinteresado a la comunidad y la participación extracurricular durante su experiencia como estudiante-atleta.

Vea la historia completa sobre los ganadores del premio a atletas senior de 2026

Aubrey Lee ’28 se convirtió en la segunda golfista de Hamilton en competir a nivel nacional. Foto: Josh McKee

La golfista Aubrey Lee ’28 se convierte en la segunda mujer de Hamilton en competir a nivel nacional

Aubrey Lee ’28 compitió en el Campeonato de golf femenino de la División III de la NCAA 2026 en Desert Willow Golf Resort en Palm Desert, California. Se convirtió en la segunda golfista de Hamilton en jugar en el campeonato de la NCAA; Peyton Sichol ’26 clasificado en 2023.

En el segundo día del torneo, Lee obtuvo un 76 de 4 sobre par y quedó empatado en el puesto 44 entre 176 golfistas en 36 hoyos. A pesar de su excelente actuación, falló el corte para pasar a la tercera y cuarta ronda por tres golpes.

Lee también fue seleccionada para el equipo de conferencias de golf femenino de NESCAC por segundo año consecutivo. Lideró a los continentales con un promedio de golpes en 18 hoyos de 76,58 durante 12 rondas y empató en el puesto 15 en el campeonato de conferencia con una puntuación de 233 en 54 hoyos. Lee fue la medallista individual en el Hamilton Invitational en octubre y en el Northeast Invitational en abril. Su mejor actuación, sin embargo, fue en el Clásico de Octubre de la División III de Golfweek en Florida, donde empató en el puesto 13 entre 119 golfistas en un campo que contaba con siete equipos clasificados. Los 70 2 bajo par de Lee en la segunda ronda fueron sus mejores golpes de la temporada 2025-26.

¡Con un viaje a la segunda ronda del campeonato de la NCAA, los continentales de este año tenían mucho que celebrar! Foto: Josh McKee

El lacrosse masculino avanza a la segunda ronda del campeonato de la NCAA

El equipo masculino de lacrosse terminó la temporada con un récord de 9-8 y llegó a las semifinales del campeonato NESCAC y a la segunda ronda del campeonato de la NCAA. Los Continentales obtuvieron el puesto 17 en la encuesta de los 20 mejores entrenadores de la División III de la USILA del 4 de mayo.

Tres jugadores fueron seleccionados para el equipo All-America masculino de la División III de la Asociación Intercolegial de Lacrosse de EE. UU. Carson Kraus ’28 Llegó al segundo equipo como centrocampista y Riley Chai-Onn ’27 y John McKinnon ’27 fueron todos estadounidenses con mención de honor en la defensa y el mediocampo defensivo con palo corto, respectivamente. Kraus lideró a Hamilton con 45 goles y 56 puntos. Chai-Onn, quien se perdió los dos últimos juegos por una lesión, todavía lideró fácilmente a Hamilton con 30 pérdidas de balón provocadas y recogió 32 rodados. McKinnon empató en el segundo lugar del equipo con 11 pérdidas de balón provocadas. También recogió 20 rodados, anotó un gol y consiguió dos asistencias.

Jack Quinn ’27 participó en la carrera de obstáculos de 3.000 metros en los campeonatos nacionales. Foto: Josh McKee

Jack Quinn ’27 se enfrenta a la carrera de obstáculos en los nacionales

Jack Quinn ’27 terminó en el décimo lugar en su serie y en el vigésimo lugar en general en la primera ronda de la carrera de obstáculos masculina de 3000 metros en el Campeonato de atletismo al aire libre de la División III de la NCAA de 2026. Marcó un tiempo de 9:18.06. Se clasificó para el campeonato con el puesto 22 en la carrera de obstáculos con una marca personal de 9:06.11 que registró en el campeonato NESCAC en abril.

Mientras tanto, ¡este año se batieron récords de Hamilton en cuatro eventos! Ian Fisher ’29 estableció una nueva marca en los 400 metros con vallas (53,43). El equipo de relevos de 1.600 metros de Fisher, Oliver Mylon ’29, Jarren Cotter ’29y Jack Phillips ’27 rompió la marca anterior con un tiempo de 3:19.13. El equipo de 3.200 relevos de Quinn, Lucas Ferraiolo ’29, Andrew Goetzmann ’27y Hugh Williams ’26 estableció un nuevo récord en ese evento con un tiempo de 7:50.31. Y Calvin Kulik ’29 rompió un récord de 39 años en disco con un lanzamiento de 47,22 metros (154 pies, 11 pulgadas).

Dana Schwartz ’26 terminó octava en jabalina en los campeonatos de la NCAA. Foto: Josh McKee

El lanzador Dana Schwartz ’26 termina octavo en los campeonatos de la NCAA

Dana Schwartz ’26 obtuvo los honores de toda América de la Asociación de Entrenadores de Atletismo y Campo a Través de EE. UU. por su desempeño en el Campeonato de Atletismo al Aire Libre de la División III de la NCAA de 2026 después de obtener el octavo lugar en lanzamiento de jabalina femenino. Logró su mejor lanzamiento de 43,06 metros (141 pies, 3 pulgadas) en su tercer intento. Fue más de dos metros más lejos que cualquiera de sus otros cinco intentos. Schwartz terminó a menos de tres metros del campeón nacional.

A principios de temporada, Schwartz estableció un nuevo récord femenino en Hamilton con un lanzamiento de 43,84 metros. Además, el equipo de relevos de 3.200 metros de Rubí Austin ’29, Emma Chrismer ’28, Nora Burroughs ’29y Kate Scibelli ’26 superó el récord anterior de Hamilton con un tiempo de 9:17.64. Emmeline Stötzel ’28 estableció una nueva marca en salto de longitud con 5,51 metros.