Cómo celebraron los neoyorquinos la primera aparición de los Knicks en las Finales de la NBA en 27 años

A medida que se acercaba el primer partido en casa de las Finales de la NBA en 27 años, los fanáticos de los Knicks tuvieron que enfrentar dos problemas: entrar al Madison Square Garden y mirar desde afuera. Los precios eran prohibitivos para la mayoría y la asistencia del presidente Donald Trump provocó mayores restricciones de seguridad.

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Aquellos que pudieron entrar a la arena pagaron una buena suma. Las ventas generales al público eran limitadas e incluso antes de que se coronara al campeón de la Conferencia Oeste, las entradas para los partidos locales de los Knicks para la ronda del campeonato costaban miles de dólares.

NBC News habló con los fanáticos de cara al Juego 3, y todos dijeron que gastaron entre $1,350 y $20,000 en asientos.

“He sido fanático de los Knicks desde que me mudé a Estados Unidos cuando tenía 9 años”, dijo la propietaria de un negocio Cara Swaby, que tenía asientos cerca de la cancha que costaban 20.000 dólares. “Solía ​​ver a Patrick Ewing y John Starks”.

Sin embargo, no todos tuvieron que pagar tanto dinero. Arden, médico y poseedor de un abono de temporada de los Knicks durante 23 años, dijo que pagó 1.350 dólares por cada uno. Dijo que esos mismos asientos se venderían por $20,000 para el Juego 3 y $25,000 para el Juego 4 en el mercado secundario, pero decidió conservarlos dada la magnitud de esta experiencia.

00:39 ¿Cuánto pagaron los fanáticos de los Knicks por las entradas para las Finales de la NBA? 00:0000:00

Algunos aficionados tuvieron la suerte de conseguir entradas gratis, ya sea a través de una lotería o como regalo. Una madre y su hijo, Torra y Raquis Gaddy, recibieron entradas de un amigo que no pudo utilizarlas. Raquis, de 26 años, no había visto a los Knicks llegar a la final antes y estaba deseando compartir el momento con su madre.

Jamie Cavallo era parte de un grupo de tres personas afuera del Madison Square Garden que esperaba conseguir entradas de último momento en un minorista externo. Cuando añadió tres de los boletos más baratos a su carrito menos de una hora después del aviso, el precio totalizó $25,000, excediendo lo que estaban dispuestos a gastar.

Para aquellos que no pueden ver los playoffs desde el estadio, la ciudad ha organizado fiestas gratuitas en toda la ciudad. El más popular se llevó a cabo en la Plaza 33, justo afuera del Madison Square Garden. Luego de una breve suspensión, la ciudad reanudó esas fiestas de observación para el Juego 1 y el Juego 2.

Sin embargo, para el Juego 3, no se otorgó el permiso, lo que llevó a que Bryant Park fuera un lugar alternativo para una fiesta de observación, varias cuadras al norte de la arena.

Fue difícil conseguir entradas gratuitas para ese evento, con una capacidad fijada para 5.000 personas. Aún así, los fanáticos acudieron en masa a la región mientras las calles cercanas al Garden estaban bloqueadas. La gente miraba entre los barrotes de las puertas del parque y el follaje para vislumbrar la pantalla. Otros miraban desde sus tabletas y teléfonos inteligentes, viendo de cerca el juego y la vibra de la multitud.

Los fanáticos de los Knicks ven el tercer juego de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en una pantalla grande en Bryant Park, que alcanzó su capacidad máxima, en Nueva York, el 8 de junio de 2026. Charly Triballeau / AFP vía Getty Images

Cada canasta de los Knicks generaba un gran rugido entre la multitud. Cualquier ventaja de los Spurs producía gemidos y cánticos aún menos amistosos, como “f— Wemby”, dirigido a la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama, de 7 pies 4 pulgadas.

La reciente fase final ha traído mucha esperanza a los fanáticos de Nueva York, especialmente después de años de mal desempeño. La rutina de las décadas de 2000 y 2010 supuso una tensión mental para la ciudad, dijo Daquan Tillery, de 37 años, de Brooklyn. Atribuye el éxito reciente a la química y la colaboración de todo el equipo.

“Todo el mundo sabe lo que está en juego”, dijo Tillery. “Todos juegan desesperados, todos juegan como si fuera su último día en la tierra”.

La final de los Knicks ha sido un momento unificador para muchos neoyorquinos, especialmente para Selma Althaibani, de 18 años. Sus padres emigraron a Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1990 desde Yemen y han sido fanáticos desde entonces. Altaibani, que nació y creció en Bay Ridge, Brooklyn, vive la ciudad de una manera diferente.

“He conocido a muchos neoyorquinos nativos que me hablan, que me hablan uno a uno, y siento que he hecho conexiones que nunca hago, y todo esto se debe a los Knicks”, dijo Althaibani. “Esta es una señal para que los Knicks sigan ganando, porque esto es lo que necesitamos”.

Jeff Manigat, de 47 años, de Brooklyn, también ha sentido la camaradería dentro de la ciudad. “No pelear realmente, divertirse, todos celebrando, todos orgullosos de su ciudad, es una buena señal de ver”, dijo Manigat.

A pesar de toda la energía puesta en el partido, los Knicks cayeron ante los Spurs 115-111. Todavía lideran la serie 2-1 y tienen otro partido en casa el miércoles, aunque habrá un quinto juego garantizado en San Antonio.

Incluso aquellos que vinieron de fuera de la ciudad quedaron impresionados con cómo la ciudad se ha mostrado ante los Knicks.

“Me encantan las vibraciones de Nueva York”, dijo Lilly Gaitn, una californiana de 37 años que estaba visitando a una amiga esta semana. â€œLa gente es tan maravillosa, como ustedes lo demostraron para su equipo, y lo veo. Tuvimos nuestra racha con los Warriors, pero se la daremos a todos ustedes. Esto está iluminado”.

Trevor Canterbury, de 51 años, dijo que no se perdería este momento en la ciudad por nada. Ha sido un fan desde que emigró a Nueva York desde Guyana en los años 1990. Actualmente vive en Atlanta y voló el lunes para estar con los fanáticos locales durante el primer partido en casa.

También fue a San Antonio para los dos primeros partidos. Dijo que ha estado anticipando este momento desde que fue testigo de los mejores momentos del equipo a finales del siglo XX.

“Fueron altibajos y angustias, muchísimas angustias”, dijo Canterbury. “Así que esto de aquí, los sigo a donde quiera que vayan porque estoy muy feliz por ellos en este momento”.

¿Y si los Knicks ganan las Finales de la NBA?

“Será lo mejor desde que nacieron mis bebés”, dijo Canterbury.