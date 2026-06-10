CELEBRANDO A LAS MUJERES EN EL SURF: SURFING WA SERÁ LA ANFITRIÓN DE LA “CELEBRACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SURF” EN TRIGG

Trigg Beach, WA/AUS (miércoles 10 de junio de 2026),Surfing WA organizará la Celebración de Mujeres en el Surf el sábado 13 de junio de 2026, un día especial diseñado para celebrar lo lejos que ha llegado el surf femenino en WA e inspirar a una nueva generación con el mensaje de que hay más caminos que nunca para participar en este deporte, dentro y fuera del agua.

Esta celebración ha sido posible gracias a CITS, quienes han apoyado durante muchos años las iniciativas de Surfing WA para desarrollar a las mujeres en el surf. Con ese respaldo a largo plazo, Surfing WA ha podido crear oportunidades significativas de participación, conexión y liderazgo, y este evento es una oportunidad para reconocer ese progreso y a las personas detrás de él.

La Celebración de Mujeres en el Surfing se desarrollará en dos sesiones distintas, cada una adaptada a una audiencia diferente:

Sesión matutina (7:00 a 9:00 a. m.): un desayuno estilo conversación centrado en la pertenencia, la confianza, la comunidad y el impacto del océano que cambia la vida. A

Sundowner Session (5:00 a 8:00 p. m.): una celebración nocturna centrada en las posibilidades, los caminos y el futuro de las mujeres en el surf, que une a la comunidad en general.

Con las oradoras invitadas Jodie Cooper y Lizzie Nunn dirigiendo las sesiones, y Olive Hardy uniéndose al sundowner como el talento junior en ascenso, el evento reúne voces pasadas, presentes y futuras de las mujeres en el surf.

â€œEl surf ha cambiado enormemente desde que yo era joven. En aquel entonces, las mujeres a menudo eran tratadas como una ocurrencia tardía y teníamos que luchar duro para que nos tomaran en serio”, dijo Jodie Cooper. â€œLo que me encanta ahora es ver a las niÃ±as y mujeres entrar al surf con mÃ¡s apoyo, mÃ¡s respeto y mÃ¡s caminos. Esta celebración se trata de reconocer lo lejos que hemos llegado y asegurarnos de que la próxima generación sepa que hay un lugar para ellos en la alineación y en el deporte, de cualquier manera que elijan”.

La asistencia a la Women in Surfing Celebration es gratuita, pero es imprescindible realizar inscripciones (aforo limitado por sesión). Para obtener más información, visite www.surfingwa.com.au