Predicciones de temporada para todos los equipos de la NBA.

Antes de que comenzara esta temporada de la NBA, hice 30 predicciones audaces pero realistas, una para cada equipo. En retrospectiva, algunas de ellas me hicieron lucir perspicaz e inteligente. Otros… menos .

Por lo tanto, a medida que la temporada 2025-26 llega a su fin y se acerca la temporada baja, es un buen momento para reflexionar sobre esas dispersas predicciones. Estoy calificando cada una de mis predicciones, mirando hacia atrás, así como proyectando cómo estos resultados de 2025-26 podrían influir en la temporada 2026-27 por venir. (Un agradecimiento a David Schoenfield, quien realiza este ejercicio para la cobertura de MLB de ESPN).

Los equipos están organizados de mejor a peor calificación a continuación:

Salto a un equipo: ATL | BOS | BKN | CHA | CHI CLE | DAL | DEN | DET | GS HOU | IND | LAC | LAL | MEM MIA | MIL | MIN | NO | NYK OKC | ORL | PHI | PHX | POR SAC | SA | TOR | UTAH | WAS

La predicción: Los Knicks terminan tercero en el Este en la temporada regular… pero aún llegan a las Finales.

Calificación: A+ ¡Clavado! Nueva York consiguió el puesto 3 porque luchó con algunas dificultades y falta de consistencia bajo el nuevo entrenador Mike Brown, pero se convirtió en el equipo más dominante estadísticamente en la historia de los playoffs de la NBA y llegó a las Finales con una racha de 11 victorias.

Mirando hacia el 2026-27: En primer lugar: los Knicks están al borde de su primer campeonato desde 1973. Considerando esta predicción en relación con la próxima temporada, es probable que les vaya mejor en la temporada regular que en 2025-26, ahora que se han fusionado completamente y florecido bajo la dirección de Brown. Y independientemente de cómo terminen estas Finales, es probable que los Knicks ingresen en la próxima temporada como favoritos para surgir una vez más del Este.

Esto es solo una muestra de algunas de las predicciones realizadas y los resultados reales obtenidos durante la temporada 2025-26 en la NBA. Cada equipo y jugador tuvo su propia historia, y estas predicciones ofrecieron un vistazo a lo que podría haber sido y lo que realmente fue. ¡Hasta la próxima temporada!